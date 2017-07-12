сегодня, 15:37
В Липецк прибыла первая партия новой коммунальной техники
Сегодня мэр Сергей Иванов вручил ключи от новых коммунальных машин работникам МБУ «Управления благоустройства г. Липецка».
В числе новых автомобилей 8 «КамАЗов», 3 из которых в теплый период используют в качестве самосвалов, а зимой – для уборки снега и посыпки дорог песком. Еще 5 машин будут мыть проезжую часть летом, и обрабатывать экологически чистым реагентом центральные улицы Липецка зимой.
Кроме того, на баланс предприятия поступил новый «Бродвей» и «УАЗ «Чистик», производством которого занимается липецкий завод коммунальных машин. Преимущество «Чистика» в том, что благодаря своей компактности и высокой проходимости, он приспособлен к работе на сложном рельефе и будет применяться в частном секторе, куда не могут пройти крупногабаритные машины. Зимой на «УАЗ» установят пескоразбрасыватель, плуг и щетку для уборки.
- Символично, что мы вручаем ключи от спецтехники в преддверии Дня города. В том, что в Липецке станет чище, я не сомневаюсь. Сегодня сделали первый шаг. После того, как получим вторую партию, будем взвешивать потребности на следующий год и искать возможности для дальнейшего обновления автопарка управления благоустройства, - отметил глава города Сергей Иванов.
Город48.
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