В Липецк прибыла первая партия новой коммунальной техники

Сегодня мэр Сергей Иванов вручил ключи от новых коммунальных машин работникам МБУ «Управления благоустройства г. Липецка».

10 единиц техники уже готовы выйти на улицы города. Вторая партия (8 единиц) прибудет ближе к августу. Как отмечают в администрации города, такой крупной поставки не было 17 лет. В общей сложности на обновление автопарка спецтехники из муниципального бюджета выделено около 100 млн. рублей.

В числе новых автомобилей 8 «КамАЗов», 3 из которых в теплый период используют в качестве самосвалов, а зимой – для уборки снега и посыпки дорог песком. Еще 5 машин будут мыть проезжую часть летом, и обрабатывать экологически чистым реагентом центральные улицы Липецка зимой.

Кроме того, на баланс предприятия поступил новый «Бродвей» и «УАЗ «Чистик», производством которого занимается липецкий завод коммунальных машин. Преимущество «Чистика» в том, что благодаря своей компактности и высокой проходимости, он приспособлен к работе на сложном рельефе и будет применяться в частном секторе, куда не могут пройти крупногабаритные машины. Зимой на «УАЗ» установят пескоразбрасыватель, плуг и щетку для уборки.

- Символично, что мы вручаем ключи от спецтехники в преддверии Дня города. В том, что в Липецке станет чище, я не сомневаюсь. Сегодня сделали первый шаг. После того, как получим вторую партию, будем взвешивать потребности на следующий год и искать возможности для дальнейшего обновления автопарка управления благоустройства, - отметил глава города Сергей Иванов.