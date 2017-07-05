В Липецкой области полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве

Становлянские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве, совершенном год назад:

30 июня 2016 года в МО МВД России «Становлянский» обратилась 25-летняя гражданка с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. Молодая женщина рассказала сотрудникам полиции, что в Интернете в одной из социальных сетей она познакомилась с мужчиной, который предложил ей легкий заработок при условии, если она предоставит ему сведения обо всех имеющихся у нее платежных и банковских картах, свои паспортные данные, кодовые числа карт и номер телефона, прикрепленного к картам. Суть предложения сводилась к тому, что на одну из ее карт, якобы, которая «лучше подойдет по параметрам», будет осуществлен международный перевод на 450 тысяч рублей, часть денег женщина должна была взять себе, остальные – перевести к нему на карту. По прошествии времени заявительница узнала о том, что с одной из ее карт снято 28 тысяч рублей, вместе с тем обещанная сумма не поступала. Поняв, что стала жертвой мошеннических действий, женщина обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным уголовного розыска установлен предполагаемый участник преступления. Им оказался 24-летний житель г. Елец. Установлено, что молодой человек перевел деньги на карту своей матери, с которой впоследствии их снял и истратил по своему усмотрению, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.