Ельчанка лихо нажилась на покупке мебели в кредит

Вместо погашения долга — быстрая перепродажа.

Мировой судья СУ №5 Ельца вынес приговор по уголовному делу в сфере кредитного мошенничества. За финансовое преступление перед судом предстала безработная незамужняя мать подростка.



Установлено, что днем 27 декабря женщина пришла в магазин «Мебель Студио». Там она решила приобрести мягкую мебель на 188 000 рублей. Покупка была сделана в кредит. При его оформлении женщина обманула специалиста, солгав о себе и своем месте работы. Общая стоимость кредита составила 193 564 рубля. В кассу женщина при оформлении сделки внесла всего 1% от стоимости мебели — 1 880 рублей. Оплачивать кредит ельчанка и не собиралась: она быстро забрала мебель из магазина и продала ее. Всю прибыль женщина оставила себе и потратила.



В суде женщина признала свою вину и просила рассмотреть ее дело в особом порядке. Представитель потерпевшего банка на заседание не явился, а прокурор и адвокат поддержали ходатайство кредитной мошенницы.



В итоге суд приговорил женщину к 140 часам обязательных работ. Гражданский иск от банка на возмещение убытков при обмане заявлен не был.