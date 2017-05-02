Происшествия

36 минут назад

Ельчанка лихо нажилась на покупке мебели в кредит

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#мошенничество #кредит #мебель
Ельчанка лихо нажилась на покупке мебели в кредит

Вместо погашения долга — быстрая перепродажа.

Мировой судья СУ №5 Ельца вынес приговор по уголовному делу в сфере кредитного мошенничества. За финансовое преступление перед судом предстала безработная незамужняя мать подростка.

Установлено, что днем 27 декабря женщина пришла в магазин «Мебель Студио». Там она решила приобрести мягкую мебель на 188 000 рублей. Покупка была сделана в кредит. При его оформлении женщина обманула специалиста, солгав о себе и своем месте работы. Общая стоимость кредита составила 193 564 рубля. В кассу женщина при оформлении сделки внесла всего 1% от стоимости мебели — 1 880 рублей. Оплачивать кредит ельчанка и не собиралась: она быстро забрала мебель из магазина и продала ее. Всю прибыль женщина оставила себе и потратила.

В суде женщина признала свою вину и просила рассмотреть ее дело в особом порядке. Представитель потерпевшего банка на заседание не явился, а прокурор и адвокат поддержали ходатайство кредитной мошенницы.

В итоге суд приговорил женщину к 140 часам обязательных работ. Гражданский иск от банка на возмещение убытков при обмане заявлен не был.
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#мошенничество #кредит #мебель

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