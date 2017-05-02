Общество

12 минут назад

Парки Липецка предлагают оградить от «нетрезвых личностей»

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#предложение #инициатива #парк #забор
Парки Липецка предлагают оградить от «нетрезвых личностей»

Зоны можно обнести забором.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Сергей Богословский вынес на суд интернет-активистов идею о том, чтобы оградить парковые зоны Липецка заборами. В реализации своего предложения автор видит ряд положительных моментов.

- Парки города – это территории культурного отдыха. Необходимо поддерживать в них порядок не только в дневное время. Сейчас парки не огорожены, в ночное время в них происходит много нелицеприятного. Да и днём гуляют с животными, ходят нетрезвые личности. В России прошлых веков, да и в других странах парки всегда были огорожены, имеют централизованные входы. В них не допускаются "домашние питомцы", есть возможность остановить проникновение нетрезвых и агрессивных лиц. Необходимо огородить по периметру парки, установить красивую ограду. Уточняю особо – речь не идёт о платных входах. Главное, чтобы был цивилизованный контроль за посетителями, - считает автор инициативы.

Предложение об ограждении парков Липецка будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 23 мая. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение в отраслевые органы власти Липецка.
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#предложение #инициатива #парк #забор

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