«Ростелеком» организовал самую большую в истории Липецка временную зону Wi-Fi

«Ростелеком» развернул беспроводную сеть во дворце спорта «Звездный» в Липецке, где прошла «Альфа-Конфа» ––событие для бизнеса, собравшее более тысячи участников.

Для стабильного подключения гостей и администрации конференции к интернету специалисты провайдера проложили оптику и подключили к каналу связи девять мощных роутеров от российского производителя «Элтекс». Каждая точка доступа обеспечила скорость передачи данных 100 Мбит/с. Благодаря этому все участники имели возможность оставаться онлайн одновременно: общаться в мессенджерах, выкладывать фото и видео, вести прямые трансляции и обмениваться большими файлами.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Быстрый и безопасный интернет на фестивалях, конференциях и других массовых мероприятиях — один из самых популярных запросов от ивент-индустрии. К нам не раз обращались организаторы различных городских событий, но именно “Альфа-Конфа” стала самым масштабным по количеству установленных точек доступа и одновременному числу подключений. Наш сервис “Управляемый Wi-Fi”, которым воспользовались организаторы конференции, — это возможность развернуть сеть на тысячи пользователей. При этом заказчику не придется следить за конечным оборудованием и контролировать авторизацию».

«Управляемый Wi-Fi» от «Ростелекома» позволяет организациям любого масштаба развернуть беспроводной интернет. Провайдер берет на себя проектирование, настройку сети и установку оборудования. Доступ к публичному Wi-Fi, который по действующему законодательству требует обязательной авторизации, можно получить после регистрации через номер 8-800 или по СМС-коду доступа.

Марина Багина, директор малого бизнеса АО «АЛЬФА-БАНК» в городе Липецке:

«Для обмена идеями были запланированы многочисленные интерактивы и нетворкинг. Поэтому стабильное интернет-соединение стало одним из обязательных требований. Еще на этапе планирования, за два месяца до события, мы решили подключить Wi-Fi, чтобы в случае ограничения мобильной связи гости могли принять участие во всех активностях».

Кроме сервиса «Управляемый Wi-Fi» «Ростелеком» предлагает организаторам мероприятий билетную платформу, с помощью которой можно автоматизировать продажу индивидуальных и групповых пригласительных, в том числе по «Пушкинской карте», а также запустить свою систему промокодов. Подробности можно узнать на сайте компании или по номеру горячей линии 8 800 200 16 61.

ПАО «Ростелеком». Реклама