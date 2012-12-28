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В мире
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сегодня, 16:20
В Армении введут запрет на импорт томатной пасты на полгода
Власти объяснили решение необходимостью поддержать местных производителей после резкого сокращения экспорта тепличных томатов и увеличить спрос на отечественное сырье.
«Таким образом, увеличатся объемы продаж томатной пасты местного производства, возрастет спрос на томаты, в результате чего будет обеспечена полная закупка урожая, предназначенного для заготовки», — пишут «Известия» со ссылкой на «Sputnik Армения».
Отмечается, что в связи с ограничениями на экспорт и перевозку карантинных продуктов из Армении в Россию сократились объемы вывоза овощей армянского происхождения, в результате чего значительная часть экспортируемых тепличных томатов в данный момент находится на местном рынке. Уточняется, что это привело к снижению спроса на выращенные в поле томаты.
Уточняется, что с момента введения ограничения на экспорт томатов в период с 22 мая по 22 июля объем продаж на внешние рынки составил всего 800 т, когда за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял около 7000 тонн в страны ЕАЭС.
Россельхознадзор с 30 мая ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники происхождением и отправлением из Армении. В ведомстве 28 мая сообщили, что поставляемая Арменией сельскохозяйственная продукция не соответствовала нормам Евразийского экономического союза и России.
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