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сегодня, 11:36

Семилетняя девочка пострадала при падении обломков дрона в Сочи

Девочку госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Жизни ребенка ничто не угрожает.

Семилетний ребенок пострадал при падении обломков дрона в Сочи, — сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Девочку госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении Оперштаба.

Уточняется, что жизни ребенка ничто не угрожает, — передает РИА Новости.

Мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал, что девочка получила легкое ранение в ногу. Инцидент произошел на территории храма в Центральном районе Сочи.

«В целом инфраструктура города функционирует в штатном режиме», — отметил мэр города.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщали, что фрагменты беспилотника упали на территории храма в центральном районе города.

Прошунин добавил, что в Хостинском районе Сочи также зафиксированы повреждения припаркованного автомобиля, людей в нем не было, — сообщает ТАСС.
беспилотники
атака
Сочи
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