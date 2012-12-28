В мире
5
сегодня, 10:13

Три человека погибли из-за хантавируса на судне в Атлантическом океане

На круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса, известного как «мышиная лихорадка». По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате заболевания погибли три пассажира. Также зафиксирован один подтвержденный и пять предполагаемых случаев заражения.

Не менее трех человек погибли в результате возможной вспышки хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius под флагом Нидерландов, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, — заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По его словам, организация оказывает поддержку после того, как ее поставили в известность о ситуации, «связанной с круизным судном, совершающим плавание в Атлантическом океане», — передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Представитель ВОЗ также уточнил, что из шести заразившихся людей трое умерли, а один в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии в Южной Африке.

Он подчеркнул, что один случай заражения хантавирусом на лайнере «подтвержден лабораторно, еще пять случаев вызывают подозрения».

Судно пришвартовано в порту столицы Кабо-Верде, города Прая.

Пассажирам и команде не разрешают покидать лайнер, медики осматривают их на борту.

Решается вопрос, нужно ли изолировать остальных пассажиров лайнера в больницах западноафриканского государства.

Уточняется, что еще один британский турист, находившийся на борту лайнера, госпитализирован в ЮАР, у него подтвержден хантавирус.

МИД Великобритании заявил, что внимательно следит за ситуацией, находится на связи с круизной компанией и местными властями.

По меньшей мере еще у трех пассажиров выявили симптомы хантавируса, — сообщил телеканал CNN. По его данным, всего на борту судна находились 170 пассажиров и 71 член команды.
