В мире
сегодня, 10:13
Три человека погибли из-за хантавируса на судне в Атлантическом океане
На круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса, известного как «мышиная лихорадка». По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате заболевания погибли три пассажира. Также зафиксирован один подтвержденный и пять предполагаемых случаев заражения.
По его словам, организация оказывает поддержку после того, как ее поставили в известность о ситуации, «связанной с круизным судном, совершающим плавание в Атлантическом океане», — передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Представитель ВОЗ также уточнил, что из шести заразившихся людей трое умерли, а один в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии в Южной Африке.
Он подчеркнул, что один случай заражения хантавирусом на лайнере «подтвержден лабораторно, еще пять случаев вызывают подозрения».
Судно пришвартовано в порту столицы Кабо-Верде, города Прая.
Пассажирам и команде не разрешают покидать лайнер, медики осматривают их на борту.
Решается вопрос, нужно ли изолировать остальных пассажиров лайнера в больницах западноафриканского государства.
Уточняется, что еще один британский турист, находившийся на борту лайнера, госпитализирован в ЮАР, у него подтвержден хантавирус.
МИД Великобритании заявил, что внимательно следит за ситуацией, находится на связи с круизной компанией и местными властями.
По меньшей мере еще у трех пассажиров выявили симптомы хантавируса, — сообщил телеканал CNN. По его данным, всего на борту судна находились 170 пассажиров и 71 член команды.
