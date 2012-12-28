Спрос на корпоративные мессенджеры в РФ вырос в пять раз

Интерес бизнеса к корпоративным мессенджерам резко вырос на фоне ограничений Telegram в марте 2026 года — спрос на такое программное обеспечение увеличился в пять раз. Об этом «Известиям» рассказал директор проектов АНО «Цифровые платформы» и глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Если ранее компании использовали Telegram как компромиссное решение, то на фоне снижения доступности платформы такой подход теряет актуальность: организации не готовы рисковать, внедряя обходные сервисы с точки зрения информационной безопасности. В результате предприниматели, включая представителей малого и среднего бизнеса, всё чаще обращаются к отечественным решениям, отмечают участники рынка.

«Мессенджеры стали ключевым каналом деловой коммуникации, во многом вытеснив электронную почту и даже звонки. Ограничения Telegram внесли хаос в рабочие процессы и наглядно показали зависимость компаний от внешних платформ», — отметил Владимир Зыков.

Несмотря на резкий рост интереса, бизнес пока не готов полностью отказаться от привычных инструментов. Большинство компаний сохраняют гибридный формат работы, совмещая публичные и корпоративные сервисы. Такой подход позволяет снизить риски, не ломая устоявшиеся процессы.

Эксперты считают, что в ближайшие годы этот баланс будет постепенно смещаться в сторону внутренних решений. Корпоративные платформы всё глубже интегрируются в бизнес-процессы, объединяя коммуникации, задачи и документы в едином контуре.

«Давать точные прогнозы развития ИТ-отрасли в России сегодня затруднительно с учетом действующих ограничений. Однако уже очевидно, что решения, пришедшие на смену импортным продуктам, продолжат активно развиваться: часть из них закрепится на рынке, часть уйдет», — считает генеральный директор TelecomDaily и организатор III ежегодной национальной конференции «Телеком будущего 2026» Денис Кусков.
