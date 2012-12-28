В России
27 минут назад
В Минтруде заявили о невозможности уволить сотрудника на больничном
Работодатель в России не может уволить сотрудника по своей инициативе, пока тот находится на больничном.
«Ограничение действует только для работодателя — он не может прекратить трудовые отношения по своей инициативе, пока сотрудник находится на больничном», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сам россиянин может уволиться по собственному желанию в любой момент, в том числе во время больничного. Заявление подается в стандартном порядке. Трудовой договор расторгается через 2 недели после того, как работодатель получил заявление, — передает РИА Новости.
В сообщении поясняется, что время, которое гражданин провел на больничном, полностью засчитывается в двухнедельный срок со дня подачи заявления. Это значит, что отрабатывать дни, в которые россиянина не было на работе из-за больничного — не нужно.
