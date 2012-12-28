Сегодня в Липецке: «серым» зарплатам снова конец, особый режим и реальна ли амнистия по долгам
Пассажирка автобуса, водители, велосипедист и пешеход: шесть человек пострадали в дорожных авариях
Небо чистое: за неделю в атмосферном воздухе Липецка превышений ПДК не фиксировалось
В Липецкой области началась «Монетная неделя»: обменять мелочь можно в банках и сетевых магазинах
В России
сегодня, 10:13
В аэропорту Сочи задержали 115 рейсов из-за атаки беспилотников
Рейсы отправили в Махачкалу, Нальчик, Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Астрахань.
«В связи с временными ограничениями на полеты, экипажами 15 рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы: в Махачкалу, Нальчик, Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Астрахань», — отмечается в сообщении.
При этом Telegram-канал Baza сообщает, что в аэропорту Сочи задержали более 100 рейсов в связи с атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Краснодарский край, — пишет «Газета.RU».
«Пассажиры ждут в огромных очередях, спят на полу в зоне вылета, некоторые не выдерживают и возвращаются в гостиницы», — говорится в материале.
Из публикации следует, что ограничения на авиаперелеты действовали в Краснодарском крае с 14:00 мск 5 апреля до 4:00 мск 6 апреля. В связи с этим аэропорты в административном центре региона, а также в Геленджике и Сочи приостановили обслуживание рейсов.
«В расписании случились большие задержки. В сочинском аэропорту 115 рейсов не смогли отправиться или прилететь вовремя», — говорится в сообщении.
По данным канала, некоторые пассажиры ждут отправления уже более 16 часов.
Отмечается, что аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию: открыта регистрация пассажиров на рейсы, самолеты обслуживаются на перроне, — передает ТАСС.
«Сейчас совместно с авиакомпаниями-партнерами мы прилагаем все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов. Обращаем внимание, что в ближайшие 2 дня авиакомпании могут стабилизировать расписание полетов путем переноса, отмены или объединения рейсов», — добавили в аэропорту.
В министерстве обороны РФ рассказали, что ночью над территорией страны сбили 50 украинских дронов самолетного типа. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, «наиболее серьезная» ситуация наблюдалась в Новороссийске. Здесь в результате атаки беспилотников пострадали восемь человек. Трое раненых — один взрослый и два ребенка — проживают в частном доме. Еще три госпитализированных человека являются жильцами многоэтажного дома. Два жителя получили травмы на трассе между Новороссийском и селом Кабардинка.
5 апреля в 14:43 мск Росавиация ограничила работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов. Ограничения были сняты в 04:22 мск 6 апреля.
