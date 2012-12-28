79
сегодня, 10:13

В аэропорту Сочи задержали 115 рейсов из-за атаки беспилотников

Рейсы отправили в Махачкалу, Нальчик, Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Астрахань.

Временные ограничения, введенные в целях обеспечения безопасности полетов в аэропорту Сочи, стали причиной ухода на запасные аэродромы 15 рейсов, — сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«В связи с временными ограничениями на полеты, экипажами 15 рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы: в Махачкалу, Нальчик, Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Астрахань», — отмечается в сообщении.

При этом Telegram-канал Baza сообщает, что в аэропорту Сочи задержали более 100 рейсов в связи с атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Краснодарский край, — пишет «Газета.RU».

«Пассажиры ждут в огромных очередях, спят на полу в зоне вылета, некоторые не выдерживают и возвращаются в гостиницы», — говорится в материале.

Из публикации следует, что ограничения на авиаперелеты действовали в Краснодарском крае с 14:00 мск 5 апреля до 4:00 мск 6 апреля. В связи с этим аэропорты в административном центре региона, а также в Геленджике и Сочи приостановили обслуживание рейсов.

«В расписании случились большие задержки. В сочинском аэропорту 115 рейсов не смогли отправиться или прилететь вовремя», — говорится в сообщении.

По данным канала, некоторые пассажиры ждут отправления уже более 16 часов.

Отмечается, что аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию: открыта регистрация пассажиров на рейсы, самолеты обслуживаются на перроне, — передает ТАСС.

«Сейчас совместно с авиакомпаниями-партнерами мы прилагаем все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов. Обращаем внимание, что в ближайшие 2 дня авиакомпании могут стабилизировать расписание полетов путем переноса, отмены или объединения рейсов», — добавили в аэропорту.

В министерстве обороны РФ рассказали, что ночью над территорией страны сбили 50 украинских дронов самолетного типа. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, «наиболее серьезная» ситуация наблюдалась в Новороссийске. Здесь в результате атаки беспилотников пострадали восемь человек. Трое раненых — один взрослый и два ребенка — проживают в частном доме. Еще три госпитализированных человека являются жильцами многоэтажного дома. Два жителя получили травмы на трассе между Новороссийском и селом Кабардинка.

5 апреля в 14:43 мск Росавиация ограничила работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов. Ограничения были сняты в 04:22 мск 6 апреля.
