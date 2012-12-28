Снижение цен на поездки в Дубай замедлило инфляцию в России
Годовая инфляция в феврале составила 5,9%. В марте показатель сначала пошел вниз — к 16-му числу до 5,7%, однако уже к 23-му вновь ускорился до 5,8%, следует из данных Минэка на основе Росстата.
С этого года поездки в Эмираты включены в потребительскую корзину. В Росстате пояснили, что расходы россиян на это направление существенно выросли, поэтому его динамика стала важной для оценки инфляции.
По официальной статистике, к концу марта туры в ОАЭ подешевели на 2–3% после роста почти на 20% в феврале. Однако фактическая ситуация на рынке заметно отличается.
По расчетам «Известий», весной на фоне ближневосточного конфликта недельные туры на двоих в отелях 4–5 звезд снизились в цене с 160–190 тыс. до 95–130 тыс. рублей, то есть на 25–40%. «Горящие» предложения опускаются до 75–90 тыс. рублей за 3 звезды и от 105 тыс. — за 5 звезд, а скидки у крупных операторов достигают 30–40% на фоне слабого спроса и избытка чартерных рейсов.
По словам аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, в марте стоимость поездок в ОАЭ снизилась на 10–20% в Москве и до 50% в отдельных регионах. Одновременно с этим упал и спрос: число бронирований отелей в Дубае оказалось примерно на 20% ниже, чем в феврале.
