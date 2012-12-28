В России
53
35 минут назад

На первом этапе диспансеризации россиянкам доступен тест ДНК ВПЧ

Определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска теперь доступно гражданкам России на первом этапе диспансеризации.

Определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска стало доступно россиянкам на первом этапе диспансеризации, — следует из медицинских рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин с целью оценки репродуктивного здоровья.

Документ утвержден министерством здравоохранения России в феврале.

Согласно документу, анализ, который помогает оценить риск развития раковых заболеваний, проводят женщинам от 21 до 49 лет раз в пять лет, а в случае положительного теста — один раз в год, — передает РИА Новости.

Кроме того, жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (исследование для выявления аномальные изменения на ранней стадии: от воспаления до предраковых состояний и рака) теперь проводят раз в год в случае положительного теста на ВПЧ. Ранее цитологию делали раз в три года у женщин от 21 до 29 лет и раз в пять лет у женщин от 30 до 49 лет.
