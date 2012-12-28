На первом этапе диспансеризации россиянкам доступен тест ДНК ВПЧ
Определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска теперь доступно гражданкам России на первом этапе диспансеризации.
Документ утвержден министерством здравоохранения России в феврале.
Согласно документу, анализ, который помогает оценить риск развития раковых заболеваний, проводят женщинам от 21 до 49 лет раз в пять лет, а в случае положительного теста — один раз в год, — передает РИА Новости.
Кроме того, жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (исследование для выявления аномальные изменения на ранней стадии: от воспаления до предраковых состояний и рака) теперь проводят раз в год в случае положительного теста на ВПЧ. Ранее цитологию делали раз в три года у женщин от 21 до 29 лет и раз в пять лет у женщин от 30 до 49 лет.
