В СНТ «Пусковые двигатели» сгорели дома

Также пожарные тушили мусор и палы.

Вечером 26 марта в липецком СНТ «Пусковые двигатели» сгорели два садовых дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.На улице Олега Кошевого и в переулке Дружном пожарные тушили мусор, а на улицу Стаханова приезжали на вызов из-за подгоревшей пищи.В Хлевенском округе дважды горела сухая трава — у села Большой Мечёк на 500 квадратных метрах, у села Воробьевка — на 100 квадратных метрах.