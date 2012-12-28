Власти хотят перевести все замороженные в Соцфонде пенсионные накопления в ПДС
Власти обсуждают автоматический перевод пенсионных накоплений из Соцфонда в программу долгосрочных сбережений (ПДС), сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Информацию подтвердили источники на пенсионном рынке.
Инициатива направлена на вовлечение россиян в долгосрочные накопления и формирование «длинных денег» в экономике, отметил депутат. Конкретный механизм пока не определен: обсуждается вариант с отдельным фондом, через который будут открываться счета ПДС. Это связано с тем, что ВЭБ управляет средствами граждан, но не может напрямую работать с ними в рамках программы — ее операторами выступают только НПФ.
Доходность накоплений в ВЭБ.РФ в 2025 году составила около 18%, тогда как средний показатель НПФ — порядка 13% годовых. При этом в рамках ПДС доходность у фондов достигала 19%.
