Бывший министр физкультуры и спорта Ксения Казакова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере
сегодня, 18:19
Реальные ставки по кредитам достигают 31%
Доходность по депозитам при этом снижается быстрее. По информации «Финуслуг», ставки по вкладам сроком от трех до 12 месяцев сейчас находятся около 13,6% годовых — почти на 2 п.п. ниже ключевой. Доходность по накопительным счетам в большинстве банков уже опустилась ниже 10%.
Представитель Ингосстрах Банка Дмитрий Долженко отметил, что ставки по потребительским кредитам традиционно реагируют на снижение ключевой с задержкой, поэтому их уменьшение происходит медленнее.
При этом чистая процентная маржа банков к концу 2025 года превысила 5%, следует из статистики Банка России. Для сравнения, в странах Европы этот показатель обычно составляет 1–2%, а в США — около 2,5–3,5%. Такая разница означает, что банки зарабатывают на кредитах значительно больше, чем выплачивают по депозитам.
