Бывший министр физкультуры и спорта Ксения Казакова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере
Контрольные ведомства сокращают штат из-за внедрения ИИ и беспилотников
Еще в 2024 году президент подписал указ о сокращении численности сотрудников территориальных госорганов — примерно на 400 тыс. человек. Как пояснил источник, близкий к обсуждению, провести оптимизацию удалось безболезненно благодаря внедрению технологий.
В Росреестре сообщили «Известиям», что благодаря дистанционному контролю число инспекторов в службе с 2019 года сократилось примерно на 30% — до 2 тыс. человек. Беспилотники позволяют быстро обследовать большие территории и выявлять нарушения земельного законодательства.
Технологии планируют применять еще активнее. Сейчас около 3% проверок проходят с использованием дронов, а к 2026 году власти рассчитывают довести их долю до каждой десятой. Больше всего беспилотники используют Росреестр, Россельхознадзор и Росприроднадзор.
Параллельно расширяется применение ИИ. Речь идет об анализе спутниковых снимков, данных с камер наблюдения и поиске незарегистрированных объектов.
