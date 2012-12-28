Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В расчищенный двор приехал самосвал и свалил огромный кузов снега
Общество
Скандал на похоронах: за мат на кладбище оштрафована сестра умершего
Происшествия
По делу о стрельбе на улице Бехтеева вынесен приговор: 16 и 15 лет строгого режима
Общество
Бензин из вагона-цистерны воровали машинисты, помощники и безработный
Происшествия
Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
ГАИ не в восторге от состояния подъездов к Петровскому мосту в Липецке
Общество
Третья крыша за день обрушилась под тяжестью снега
Происшествия
Комитет облсовета по ЖКХ оказался обезглавлен
Общество
На обустройство «Петропарка» выделены еще 74,7 миллиона рублей
Общество
516 фигурантов уголовных дел заключили контракты на военную службу
Общество
Читать все
Липецкую многоэтажку заливает талой водой
Общество
Плей-офф не будет: «Липецк» потерпел 9-е поражение за один месяц
Спорт
«Писающей трубой» оказалась ливнёвка
Общество
Разбившийся снегоход был зарегистрирован, но водитель не учился его управлению
Происшествия
«ВАЗ» на чаплыгинской трассе загорелся после взрыва газового баллончика
Происшествия
Редкий день: на дорогах области ни одного пострадавшего
Происшествия
Сегодня в Липецке: кино с несравненной Джоли, истинный смысл улыбок и мистический концерт
Общество
Мэрия нашла 50 миллионов рублей на новый пешеходный мост через железную дорогу на улице Гайдара
Общество
Бывший работник лизинговой компании украл с ее склада дорогую дробилку
Происшествия
«Не принимай на свой счёт, брат», – известный новобранец «Металлурга» после гола двухметровому вратарю
Спорт
Читать все
В России
32
25 минут назад

Хуснуллин призвал строить в России более дешевое жилье

Более дешевое жилье необходимо строить в РФ за счет развития сегмента домокомплектов. Вице-премьер указал на снижение себестоимости строительства как важное условие улучшения доступности жилья.

В России необходимо строить более дешевое жилье с помощью использования домокомплектов (набор строительных материалов и конструктивных элементов, подготовленных для сборки здания по определенной технологии), — заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Нам, конечно, нужно с целью увеличения доступности жилья научиться технологически строить более дешевое жилье. [Решение проблемы —] это домокомплекты. И при наличии финансирования мы настроены помогать в том числе и производителям домокомплектов, включая деревянное домостроение», — считает Хуснуллин.

По его словам, для поддержания высокого темпа индивидуального строительства нужно развивать градостроительный потенциал. Вице-премьер призвал использовать для этого земельные участки, а также готовить документацию, — передает ТАСС.

Чтобы поддерживать высокий темп индивидуального строительства, необходимо развивать градпотенциал, то есть вовлекать земельные участки и делать градостроительную документацию, — добавил вице-премьер.

Кроме того, по словам Хуснуллина, в стране необходимо создать коммунальную инфраструктуру для постройки домов — она должна включать льготное подключение к электроснабжению.

жилье
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить