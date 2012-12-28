Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Мэрия нашла 50 миллионов рублей на новый пешеходный мост через железную дорогу на улице Гайдара
«Не принимай на свой счёт, брат», – известный новобранец «Металлурга» после гола двухметровому вратарю
В России
32
25 минут назад
Хуснуллин призвал строить в России более дешевое жилье
Более дешевое жилье необходимо строить в РФ за счет развития сегмента домокомплектов. Вице-премьер указал на снижение себестоимости строительства как важное условие улучшения доступности жилья.
«Нам, конечно, нужно с целью увеличения доступности жилья научиться технологически строить более дешевое жилье. [Решение проблемы —] это домокомплекты. И при наличии финансирования мы настроены помогать в том числе и производителям домокомплектов, включая деревянное домостроение», — считает Хуснуллин.
По его словам, для поддержания высокого темпа индивидуального строительства нужно развивать градостроительный потенциал. Вице-премьер призвал использовать для этого земельные участки, а также готовить документацию, — передает ТАСС.
Чтобы поддерживать высокий темп индивидуального строительства, необходимо развивать градпотенциал, то есть вовлекать земельные участки и делать градостроительную документацию, — добавил вице-премьер.
Кроме того, по словам Хуснуллина, в стране необходимо создать коммунальную инфраструктуру для постройки домов — она должна включать льготное подключение к электроснабжению.
0
0
0
0
0
Комментарии