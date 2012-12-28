Сегодня в Липецке: город уже расцвёл, липчане назвали самые недооценённые профессии

Нас наконец-то ждёт нормальный квиз, а ещё мы порадуемся известному фильму и успехам в газификации.

Второй день подряд в Липецке днём около 0 градусов. Осадки будут умеренными, но неприятными - снег и мокрый снег.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





- ул. Талалихина, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 19.









- ул. Учительская.









В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится вторая игра нового сезона «Эрудитариума» (18+).









В 14:00 в Центральной детской библиотеке (ул. Циолковского, 27) пройдет «Час настольных игр» (6+).









Пока загнивающий запад развивает космос, компьютеры и эти… как их там – технологии, нам тоже есть чем гордится. Вице-премьер РФ Александр Новак доложил, что Липецкая область вошла в ТОП-5 в стране по социальной газификации. Вместе с Чеченской республикой, Мордовией, Пензенской и Тамбовской областями.









Фото липецкаяобласть.рф

В липецком «Зеленхозе» уже распустились тюльпаны, всего порядка 17 сортов.









Фото lipetskcity.ru





Как сообщили в мэрии, специалистам приходится работать в усиленном режиме, ежедневно срезая до 5 тысяч цветов, чтобы порадовать горожан свежими букетами. В этом году было высажено 59 тысяч луковиц, на 6 тысяч больше, чем в прошлом. Как говорится, 8 марта близко-близко…

27% липчан в опросе SuperJob назвали зарплаты педагогов и воспитателей недостаточными. По мнению земляков, это самые недооценённые профессии.









- ул. 9 Мая, 8, 10, 10а, 10б, 12, 12/1, 14, 14а, 14б, 14б/1, 14в, 14д, 16, 18, 20, 20а, 20 стр.1, 20 стр.2, вл. 20б, 22, стр.22а, 28, 28 стр.1, 28 стр.2, 70, 70/1, 74, 90, 92 стр.92а, 98;- ул. М. Расковой, 1, 3;В частном секторе трудности выпадут на долю жителей улицы Суворова.С 09:00 до 17:00 без электричества останутся жители села Ссёлки на улицах:- ул. 1 Мая;- ул. Гагарина;- ул. Грибная д. 4, 44;- ул. Космонавтов;- ул. Ленина;- ул. Набережная ;- ул. Советская;Проехать по городу без заторов удаётся, увы, не всегда. Но шансов больше, если пользоваться приложением.Квиз в отличие от многие не для заработка, а настоящее состязание интеллектуалов. Что подтверждается иатмосферов, и уровнем вопросов, и гостями. Часть вопросов и душевных призов приготовили Липецкий академический театр драмы им. Л.Н. Толстого, а такде Липецкая государственная филармония.В 19:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) устроят кинопоказ фильма. США, 2003. Фэнтези, мелодрама. Режиссёр Тим Бёртон4 премии «Золотой глосус» в 2004 году, в том числе – за лучший фильм. Рейтинг на «Кинопоиске» - 8,0. На протяжении всей жизни Уилла Блума его отец Эд рассказывал ему невероятные и абсурдные истории, которые якобы произошли с ним. Когда Уилл узнает, что отец болен раком и скоро умрёт, он вместе с женой возвращается к Эду спустя три года разлуки. Чувствуя, что он вовсе не знает отца, сын пытается разгадать тайну Эдварда Блума.Юэн Макгрегор, Альберт Финни, Перри Волстон.Если есть возможность, отведите детей. Легкие развивающие игры, приятная компания, новые знакомства и навыки работы в команде.По сообщению правительства региона за пять лет в Липецкой области подключены к газу 10,8 тысяч домовладений. Всё меньше остаётся домов, где чтобы обогреться и приготовить еду сначала нужно нарубить дров!Далее в списке непризнанных следуют врачи, медсёстры и фельдшеры: 16% считают, что им недоплачивают. 10% убеждены, что следует больше платить квалифицированным рабочим на заводах и стройках; 7% высказались за увеличение доходов дворников; 5% – продавцов и кассиров; 3% – бухгалтеров.3% считают недооценённым вообще любой труд в России.