В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: город уже расцвёл, липчане назвали самые недооценённые профессии
Нас наконец-то ждёт нормальный квиз, а ещё мы порадуемся известному фильму и успехам в газификации.
Второй день подряд в Липецке днём около 0 градусов. Осадки будут умеренными, но неприятными - снег и мокрый снег.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. М. Расковой, 1, 3;
- ул. Талалихина, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 19.
В частном секторе трудности выпадут на долю жителей улицы Суворова.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 без электричества останутся жители села Ссёлки на улицах:
- ул. 1 Мая;
- ул. Гагарина;
- ул. Грибная д. 4, 44;
- ул. Космонавтов;
- ул. Ленина;
- ул. Набережная ;
- ул. Советская;
- ул. Учительская.
Пробки
Проехать по городу без заторов удаётся, увы, не всегда. Но шансов больше, если пользоваться приложением.
Битвы умов
В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится вторая игра нового сезона «Эрудитариума» (18+).
Квиз в отличие от многие не для заработка, а настоящее состязание интеллектуалов. Что подтверждается иатмосферов, и уровнем вопросов, и гостями. Часть вопросов и душевных призов приготовили Липецкий академический театр драмы им. Л.Н. Толстого, а такде Липецкая государственная филармония.
Кино
В 19:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) устроят кинопоказ фильма «Крупная рыба». США, 2003. Фэнтези, мелодрама. Режиссёр Тим Бёртон (12+).
4 премии «Золотой глосус» в 2004 году, в том числе – за лучший фильм. Рейтинг на «Кинопоиске» - 8,0. На протяжении всей жизни Уилла Блума его отец Эд рассказывал ему невероятные и абсурдные истории, которые якобы произошли с ним. Когда Уилл узнает, что отец болен раком и скоро умрёт, он вместе с женой возвращается к Эду спустя три года разлуки. Чувствуя, что он вовсе не знает отца, сын пытается разгадать тайну Эдварда Блума.
Кадр из фильма
В ролях: Юэн Макгрегор, Альберт Финни, Перри Волстон.
Час настольных игр
В 14:00 в Центральной детской библиотеке (ул. Циолковского, 27) пройдет «Час настольных игр» (6+).
Если есть возможность, отведите детей. Легкие развивающие игры, приятная компания, новые знакомства и навыки работы в команде.
Наши достижения
Пока загнивающий запад развивает космос, компьютеры и эти… как их там – технологии, нам тоже есть чем гордится. Вице-премьер РФ Александр Новак доложил, что Липецкая область вошла в ТОП-5 в стране по социальной газификации. Вместе с Чеченской республикой, Мордовией, Пензенской и Тамбовской областями.
Фото липецкаяобласть.рф
По сообщению правительства региона за пять лет в Липецкой области подключены к газу 10,8 тысяч домовладений. Всё меньше остаётся домов, где чтобы обогреться и приготовить еду сначала нужно нарубить дров!
Цветы
В липецком «Зеленхозе» уже распустились тюльпаны, всего порядка 17 сортов.
Фото lipetskcity.ru
Как сообщили в мэрии, специалистам приходится работать в усиленном режиме, ежедневно срезая до 5 тысяч цветов, чтобы порадовать горожан свежими букетами. В этом году было высажено 59 тысяч луковиц, на 6 тысяч больше, чем в прошлом. Как говорится, 8 марта близко-близко…
Кто последний в очереди за зарплатой?
27% липчан в опросе SuperJob назвали зарплаты педагогов и воспитателей недостаточными. По мнению земляков, это самые недооценённые профессии.
Далее в списке непризнанных следуют врачи, медсёстры и фельдшеры: 16% считают, что им недоплачивают. 10% убеждены, что следует больше платить квалифицированным рабочим на заводах и стройках; 7% высказались за увеличение доходов дворников; 5% – продавцов и кассиров; 3% – бухгалтеров.
3% считают недооценённым вообще любой труд в России.
Дорогие липчане! Всего второй рабочий день, а уже «среда пришла и…». Но новостей ещё будет очень много. Достаточно время от времени заходить на GOROD48, чтобы держать руку на пульсе событий. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
