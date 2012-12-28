Все новости
Общество
422
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: город уже расцвёл, липчане назвали самые недооценённые профессии

Нас наконец-то ждёт нормальный квиз, а ещё мы порадуемся известному фильму и успехам в газификации.

Опять февральские дожди

Второй день подряд в Липецке днём около 0 градусов. Осадки будут умеренными, но неприятными - снег и мокрый снег.

DSC0867912.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 9 Мая, 8, 10, 10а, 10б, 12, 12/1, 14, 14а, 14б, 14б/1, 14в, 14д, 16, 18, 20, 20а, 20 стр.1, 20 стр.2, вл. 20б, 22, стр.22а, 28, 28 стр.1, 28 стр.2, 70, 70/1, 74, 90, 92 стр.92а, 98;
- ул. М. Расковой, 1, 3;
- ул. Талалихина, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 19.

IMG_4239.jpg

В частном секторе трудности выпадут на долю жителей улицы Суворова.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 без электричества останутся жители села Ссёлки на улицах:

- ул. 1 Мая;
- ул. Гагарина;
- ул. Грибная д. 4, 44;
- ул. Космонавтов;
- ул. Ленина;
- ул. Набережная ;
- ул. Советская;
- ул. Учительская.

bhl5frhmv3sjl6qil1zkkbzbzoe1vs4g.JPG

Пробки

Проехать по городу без заторов удаётся, увы, не всегда. Но шансов больше, если пользоваться приложением.


Битвы умов

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится вторая игра нового сезона «Эрудитариума» (18+).

PYVstsTFFpmXs58AyEyxvud5Da4h84XQkF48KuXY1_PD_qVmCkZY2e_vU3SqB3oTm5_8yTHsFzHxA418XbN6UfEP.jpg

Квиз в отличие от многие не для заработка, а настоящее состязание интеллектуалов. Что подтверждается иатмосферов, и уровнем вопросов, и гостями. Часть вопросов и душевных призов приготовили Липецкий академический театр драмы им. Л.Н. Толстого, а такде Липецкая государственная филармония.

Кино

В 19:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) устроят кинопоказ фильма «Крупная рыба». США, 2003. Фэнтези, мелодрама. Режиссёр Тим Бёртон (12+).

4 премии «Золотой глосус» в 2004 году, в том числе – за лучший фильм. Рейтинг на «Кинопоиске» - 8,0. На протяжении всей жизни Уилла Блума его отец Эд рассказывал ему невероятные и абсурдные истории, которые якобы произошли с ним. Когда Уилл узнает, что отец болен раком и скоро умрёт, он вместе с женой возвращается к Эду спустя три года разлуки. Чувствуя, что он вовсе не знает отца, сын пытается разгадать тайну Эдварда Блума.

RoaNrKtCTKDht6ZpVXR5A.jpg

Кадр из фильма

В ролях: Юэн Макгрегор, Альберт Финни, Перри Волстон.

Час настольных игр

В 14:00 в Центральной детской библиотеке (ул. Циолковского, 27) пройдет «Час настольных игр» (6+).

76.jpg

Если есть возможность, отведите детей. Легкие развивающие игры, приятная компания, новые знакомства и навыки работы в команде.

Наши достижения

Пока загнивающий запад развивает космос, компьютеры и эти… как их там – технологии, нам тоже есть чем гордится. Вице-премьер РФ Александр Новак доложил, что Липецкая область вошла в ТОП-5 в стране по социальной газификации. Вместе с Чеченской республикой, Мордовией, Пензенской и Тамбовской областями.

газ11.jpg

Фото липецкаяобласть.рф

По сообщению правительства региона за пять лет в Липецкой области подключены к газу 10,8 тысяч домовладений. Всё меньше остаётся домов, где чтобы обогреться и приготовить еду сначала нужно нарубить дров!

Цветы

В липецком «Зеленхозе» уже распустились тюльпаны, всего порядка 17 сортов.

lwmf89jsis28a7mzx3s9uem2n7m5e033.jpg

Фото lipetskcity.ru

Как сообщили в мэрии, специалистам приходится работать в усиленном режиме, ежедневно срезая до 5 тысяч цветов, чтобы порадовать горожан свежими букетами. В этом году было высажено 59 тысяч луковиц, на 6 тысяч больше, чем в прошлом. Как говорится, 8 марта близко-близко…

Кто последний в очереди за зарплатой?

27% липчан в опросе SuperJob назвали зарплаты педагогов и воспитателей недостаточными. По мнению земляков, это самые недооценённые профессии.

IMG_1849 (2).JPG

Далее в списке непризнанных следуют врачи, медсёстры и фельдшеры: 16% считают, что им недоплачивают. 10% убеждены, что следует больше платить квалифицированным рабочим на заводах и стройках; 7% высказались за увеличение доходов дворников; 5% – продавцов и кассиров; 3% – бухгалтеров.

3% считают недооценённым вообще любой труд в России.

Дорогие липчане! Всего второй рабочий день, а уже «среда пришла и…». Но новостей ещё будет очень много. Достаточно время от времени заходить на GOROD48, чтобы держать руку на пульсе событий. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
