Происшествия
сегодня, 07:36
Водителя «ГАЗели» будут судить за ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка
Он выехал на встречку.
Речь идет о ДТП, которое произошло 18 августа прошлого года в Грязинском округе на 16-м километре дороги «Восточный обход промышленной зоны города Липецка». Напомним, там столкнулись «ГАЗель» под управлением на тот момент 32-летнего водителя и «Лада Веста» с 43-летней женщиной за рулем. В аварии пострадали женщина-водитель и три пассажирки, все они были госпитализированы.
«По данным следствия, водитель автомобиля «ГАЗель» ехал в направлении федеральной автомобильной дороги Р-119 «Орёл–Тамбов» и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада Веста», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
В результате 17-летняя пассажирка «Лады» получила тяжелые травмы.
Водителю грозит до двух лет лишения свободы с лишением прав на срок до трех лет.
