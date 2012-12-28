Все новости
Происшествия
106
сегодня, 07:36

Водителя «ГАЗели» будут судить за ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка

Он выехал на встречку.

33-летнего липчанина ждет суд за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью (по части первой статьи 264 УК РФ).

Речь идет о ДТП, которое произошло 18 августа прошлого года в Грязинском округе на 16-м километре дороги «Восточный обход промышленной зоны города Липецка». Напомним, там столкнулись «ГАЗель» под управлением на тот момент 32-летнего водителя и «Лада Веста» с 43-летней женщиной за рулем. В аварии пострадали женщина-водитель и три пассажирки, все они были госпитализированы.

«По данным следствия, водитель автомобиля «ГАЗель» ехал в направлении федеральной автомобильной дороги Р-119 «Орёл–Тамбов» и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада Веста», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

В результате 17-летняя пассажирка «Лады» получила тяжелые травмы.

E5C9F5F9-C9D0-4F55-8660-1EFBA04B57E0.webp

Водителю грозит до двух лет лишения свободы с лишением прав на срок до трех лет.
