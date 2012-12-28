Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
Лев-Толстовской пенсионерке вернули похищенные мошенниками более 300 000 рублей
Это только второй случай, когда деньги реально возвращены. Остальные выигранные прокуратурой иски к дропперам пока находятся на исполнении у судебных приставов.
Владельца счета нашли в Самаре и взыскали с него сумму неосновательного обогащения — и деньги уже возвращены пожилой женщине.
— Это только второй случай, когда деньги реально возвращены. Остальные выигранные иски к дропперам пока находятся на исполнении у судебных приставов. В данном случае всю сумму уже единовременно перевели на счёт потерпевшей, — добавили в пресс-службе прокуратуры.
