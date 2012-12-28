Лев-Толстовской пенсионерке вернули похищенные мошенниками более 300 000 рублей

Это только второй случай, когда деньги реально возвращены. Остальные выигранные прокуратурой иски к дропперам пока находятся на исполнении у судебных приставов.

Прокуратура Лев-Толстовского района в суде вступилась за пенсионерку, которая ещё в июле 2023 года перевела на указанный мошенниками банковский счет 300 000 рублей.Владельца счета нашли в Самаре и взыскали с него сумму неосновательного обогащения — и деньги уже возвращены пожилой женщине.— Это только второй случай, когда деньги реально возвращены. Остальные выигранные иски к дропперам пока находятся на исполнении у судебных приставов. В данном случае всю сумму уже единовременно перевели на счёт потерпевшей, — добавили в пресс-службе прокуратуры.