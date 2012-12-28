Еще в одном доме прорвало трубу отопления

Потоки кипятка льются из подъезда на улицу.

В вашем браузере отключен JavaScript

В третьем подъезде дома № 24 в 9 микрорайоне прорвало трубу отопления.— Ручеек течет, — комментирует на видео из дома одна из его жительниц.Сейчас она с соседями ждет приезда аварийной службы. В подъезд входить опасно, из него валит пар.