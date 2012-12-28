«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Липецкая вечЁрка: дело о контрактах на отлов собак, мошенники из доставки цветов и переполненные мусорки
Общество
1074
сегодня, 17:20
2
Еще в одном доме прорвало трубу отопления
Потоки кипятка льются из подъезда на улицу.
— Ручеек течет, — комментирует на видео из дома одна из его жительниц.
Сейчас она с соседями ждет приезда аварийной службы. В подъезд входить опасно, из него валит пар.
0
2
7
1
3
Комментарии (2)