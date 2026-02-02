Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
У 39-летней женщины удалили 10-килограммовую опухоль
Новообразование заняло почти всю её брюшную полость.
«Новообразование заняло почти всю брюшную полость, сдавило внутренние органы и создало реальную угрозу жизни. На прошлой неделе была проведена сложнейшая операция. Блестяще. Успешно. Команда хирургов удалила опухоль весом 10 килограммов. Сегодня пациентка уже переведена из реанимации в отделение и готовится к выписке. Это победа», – сообщила министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.
Операцию провели заведующий отделением гинекологии ЛОКБ Артём Мешков и заместитель главного врача по хирургии Сергей Чигрин.
