У 39-летней женщины удалили 10-килограммовую опухоль

Новообразование заняло почти всю её брюшную полость.

В Липецкой областной клинической больнице 39-летней женщине удалили гигантскую опухоль яичника весом 10 килограммов.«Новообразование заняло почти всю брюшную полость, сдавило внутренние органы и создало реальную угрозу жизни. На прошлой неделе была проведена сложнейшая операция. Блестяще. Успешно. Команда хирургов удалила опухоль весом 10 килограммов. Сегодня пациентка уже переведена из реанимации в отделение и готовится к выписке. Это победа», – сообщила министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.Операцию провели заведующий отделением гинекологии ЛОКБ Артём Мешков и заместитель главного врача по хирургии Сергей Чигрин.