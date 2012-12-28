10-летняя девочка перевела мошенникам с карты бабушки 32 000 рублей

Она пыталась купить игровую валюту.

31 января в Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 64-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 29 января с её карты под предлогом покупки роблоксов пропали 32 000 рублей — деньги мошенникам через мобильное приложение банка перевела 10-летняя внучка женщины.30 января в полицию пришла 52-летняя жительница Станового, которая перевела на «безопасный счёт» 49 700 рублей.32-летней женщине 1 февраля в мессенджере написал знакомый и попросил в долг 8000 рублей. Она перевела, но как оказалось — мошенникам.Всего за минувшие три дня жители Липецкой области перевели мошенникам почти 2,3 миллиона рублей.«Чаще всего жертвами мошенников становились поверившие легенде о взломе или подозрительных действиях, совершенных в аккаунте Госуслуг. Таким способом сбережений лишились три человека на общую сумму 2 016 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.В отдел полиции №8 обратилась 37-летняя липчанка, которая в конце января хотела арендовать квартиру в Московской области и попала на фишинговый сайт, выдававший себя за популярный сервис бронирования отелей и недвижимости. Выбрав квартиру, липчанка связалась с хозяином, а тот прислал ей ссылку на оплату проживания. Перейдя по ней, женщина ввела данные своей карты, и с неё списали 39 267 рублей. После этого арендатора попросили еще раз перейти по ссылке для «завершения бронирования». Женщина написала в техподдержку сайта, где ей подтвердили необходимость этого действия. После этого женщине начали приходить сообщения о попытках списаний с карты. К счастью, нужной суммы на счете не оказалось. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража».