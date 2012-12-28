Все новости
Происшествия
199
49 минут назад
2

10-летняя девочка перевела мошенникам с карты бабушки 32 000 рублей

Она пыталась купить игровую валюту.

31 января в Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 64-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 29 января с её карты под предлогом покупки роблоксов пропали 32 000 рублей — деньги мошенникам через мобильное приложение банка перевела 10-летняя внучка женщины.

30 января в полицию пришла 52-летняя жительница Станового, которая перевела на «безопасный счёт» 49 700 рублей.

32-летней женщине 1 февраля в мессенджере написал знакомый и попросил в долг 8000 рублей. Она перевела, но как оказалось — мошенникам.

Всего за минувшие три дня жители Липецкой области перевели мошенникам почти 2,3 миллиона рублей.

«Чаще всего жертвами мошенников становились поверившие легенде о взломе или подозрительных действиях, совершенных в аккаунте Госуслуг. Таким способом сбережений лишились три человека на общую сумму 2 016 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

В отдел полиции №8 обратилась 37-летняя липчанка, которая в конце января хотела арендовать квартиру в Московской области и попала на фишинговый сайт, выдававший себя за популярный сервис бронирования отелей и недвижимости. Выбрав квартиру, липчанка связалась с хозяином, а тот прислал ей ссылку на оплату проживания. Перейдя по ней, женщина ввела данные своей карты, и с неё списали 39 267 рублей. После этого арендатора попросили еще раз перейти по ссылке для «завершения бронирования». Женщина написала в техподдержку сайта, где ей подтвердили необходимость этого действия. После этого женщине начали приходить сообщения о попытках списаний с карты. К счастью, нужной суммы на счете не оказалось. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража».
мошенничество
дети
0
0
1
1
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Воспитатель
24 минуты назад
Хорошая внученька. Цветочек растёт. Потов квартиру переведёт мошенникам.
Ответить
Бабушка
33 минуты назад
Ох и ох. Люди - люди, что же вы делаете, неужели ничего не читаете и не слышите? Про Долину только ленивый не читал. На мне все существующие схемы отработать пытались, куда-то в базу к ним попала. И службы банка, и полиция, и пенсионный фонд, и родственник попал в беду, и почта, и озон, и доставка подарков, и сотовая связь с премиальным тарифом. Ну, не берите вы телефон с незнакомых номеров. Я вот беру, потому как и из поликлиники могут позвонить, и так далее.
Ответить
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
