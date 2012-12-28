Пожилую жительницу Балашихи нашли в Липецке

В Липецк она поехала к подруге, но у нее не появилась. Нашли пенсионерку на автовокзале волонтеры сообщества «Лиза Алерт».

Поисковое сообщество «Лиза Алерт» рассказало о поисках 86-летней жительницы Балашихи: женщина пропала в Подмосковье, а нашли ее в Липецке.Из дома жительница Балашихи вышла ночью, чтобы полюбоваться украшенным городом, и не вернулась.Первоначальные поиски в Москве и Подмосковье результатов не принесли. Но полиция установила, что пропавшая была замечена на Казанском вокзале. Позже волонтёрам пришло сообщение из Рязани: на имя пропавшей женщины продан железнодорожный билет до Липецка. Родственники пенсионерки вспомнили, что в Липецке жила её давняя подруга.Поиски переместились в Липецкую область. Местные волонтеры «Лизы Алерт» проверили адрес подруги женщины и выяснили, что пропавшая приходила в ее дом, но к подруге так и не дошла. В итоге волонтёрам удалось найти пенсионерку на липецком автовокзале. Для её возвращения домой была организована отдельная группа сопровождения.«В операции участвовали почти 40 человек в штабе и 19 автономных добровольцев. Совместными усилиями поисковиков, свидетелей и правоохранительных органов история с благополучным возвращением, преодолевшей 500 км женщины, завершилась», — рассказали в «Лизе Алерт».