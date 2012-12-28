Все новости
Происшествия
699
сегодня, 11:19
2

Пожилую жительницу Балашихи нашли в Липецке

В Липецк она поехала к подруге, но у нее не появилась. Нашли пенсионерку на автовокзале волонтеры сообщества «Лиза Алерт».

Поисковое сообщество «Лиза Алерт» рассказало о поисках 86-летней жительницы Балашихи: женщина пропала в Подмосковье, а нашли ее в Липецке.

Из дома жительница Балашихи вышла ночью, чтобы полюбоваться украшенным городом, и не вернулась.

Первоначальные поиски в Москве и Подмосковье результатов не принесли. Но полиция установила, что пропавшая была замечена на Казанском вокзале. Позже волонтёрам пришло сообщение из Рязани: на имя пропавшей женщины продан железнодорожный билет до Липецка. Родственники пенсионерки вспомнили, что в Липецке жила её давняя подруга.

Поиски переместились в Липецкую область. Местные волонтеры «Лизы Алерт» проверили адрес подруги женщины и выяснили, что пропавшая приходила в ее дом, но к подруге так и не дошла. В итоге волонтёрам удалось найти пенсионерку на липецком автовокзале. Для её возвращения домой была организована отдельная группа сопровождения.

«В операции участвовали почти 40 человек в штабе и 19 автономных добровольцев. Совместными усилиями поисковиков, свидетелей и правоохранительных органов история с благополучным возвращением, преодолевшей 500 км женщины, завершилась», — рассказали в «Лизе Алерт».

Фото: vk.com/lizaalert_real
поиск людей
0
0
1
13
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бедная
37 минут назад
Бабуля -путешественница.Спасибо неравнодушным людям.Чем старше человек,тем больше он живёт прошлым,вспоминает подруг, свою жизнь и ему хочется новизны...
Ответить
Гостья
47 минут назад
Наверное, деменция. Спасибо неравнодушным людям, что нашли бабулю.
Ответить
