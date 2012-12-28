В России
67
вчера, 23:43
Посетителей спортпарка в Подмосковье эвакуировали с канатной дороги
50 человек застряли на горнолыжном подъемнике в деревне Степаново Дмитровского округа. Причиной остановки подъемника стал обломившийся трос.В результате посетители горнолыжного комплекса остались сидеть в открытых кабинках при температуре -17°C. Спасатели эвакуировали застрявших лыжников с помощью переносных лестниц.
На горячей линии также отметили, что пострадавших в результате инцидента нет. Все гости находятся в тепле под наблюдением сотрудников и обеспечены горячим питанием.
