Хоккеистов убрали из команды – впрочем, и это «Липецку» не помогло

У липчан и с реализацией беда, и с бойцовскими качествами в овертаймах.









И ладно бы приезжие давали результат: 29 матчей, 19 очков и предпоследнее место на «Востоке»…. А ещё – меньше всех заброшено шайб во всей НМХЛ, являющейся последней общероссийской лигой: всего 55, т.е. менее двух за игру…





Фото МХК "Тамбов"

Пятое поражение в пяти матчах начавшегося года потерпел МХК «Липецк», причём третье – в овертайме. На этот раз подопечные Дмитрия Евстигнеева не вытащили счастливый билетик в Мичуринске, где принимает соперников молодёжный состав «Тамбова», хозяева добыли волевую победу – 2:1.Бывшие чемпионы НМХЛ сейчас больше не выглядят грозно. Тамбовчане подошли к игре лишь на одну строчку выше «Липецка» – на 10-м месте (третьем с конца) и имея всего на два очка больше. Так что надежда у наших болельщиков теплилась.Два периода прошли в равной, но безрезультативной борьбе. Первую шайбу липецкий форвард Александр Гнездюков забросил едва команды вышли на третий период – спустя 47 секунд.Но тут характер игры резко поменялся. Хозяева резко осадили ворота Максима Карпова, их преимущество по броскам в створ в третьем периоде вышло двузначным – 18-9. И сколько верёвочке не виться.Вратарь спасал, но на 49-й минуте защитник Тимофей Ураков восстановил равенство – 1:1.«Липецк» дотерпел до овертайма, но играть в них он, похоже, не умеет. В третий раз за год (!) липчане выбрасывают белый флаг в дополнительное время. На 63-й минуте победу мичуринскому «Тамбову» принёс Степан Борясов, тоже защитник.Отметим, что и в Липецке тамбовчане забрали у нашей команды оба матча, причём в одном из них тоже победили в овертайме – 3:2, 4:1.Также нельзя не упомянуть, что на площадку против родной команды вышел только один «липецкий тамбовчанин» нападающий Илья Кравцов. А вот лучший бомбардир Евгений Захаров и другой форвард Никита Попадьин пропали из заявки команды. Незадолго дол «дерби» на страничках «волков» в социальных сетях появилась информация, что оба завершили карьеры. В 20 лет! Почему было не дать парням шанс в родном «Липецке» – загадка. Ведь местных хоккеистов в нашей команде – раз, два и обчёлся.