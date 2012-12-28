Все новости
В России
96
сегодня, 12:59

Умер народный артист Владислав Чернушенко

Чернушенко скончался 27 января на 91-году жизни.

Народный артист СССР Владислав Чернушенко умер на 91-м году жизни. Об этом 27 января сообщила капелла Санкт-Петербурга.

«На 91-м году жизни после тяжелой болезни скончался Владислав Александрович Чернушенко», — говорится в Telegram-канале организации.

Информация о дате и месте прощания с артистом станет известна позднее. В капелле отметили, что вклад Чернушенко в отечественную музыкальную культуру бесценен и он оставил «богатейшее творческое наследие», которое во многом и определило развитие хорового искусства со второй половины XX и до начала XXI века.

Чернушенко родился в 1936 году в Ленинграде. В 1957 году он окончил Ленинградскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова по специальности «хоровое дирижирование», а с 1958 года начал выступать на сцене в качестве симфонического и хорового дирижера.

С 1974 года артист являлся художественным руководителем и главным дирижером Ленинградской академической капеллы, которой руководил более 40 лет. За свою жизнь Чернушенко получил звание народного артиста СССР и лауреата государственных премий РФ.
