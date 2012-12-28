Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
В России
27
42 минуты назад
На «Госуслугах» запустили реестр злостных неплательщиков алиментов
Для проверки достаточно знать фамилию, имя, отчество и дату рождения интересующего человека. Сервис доступен для всех пользователей Госуслуг.
В реестр попадают должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов либо были объявлены в розыск судебными приставами. Для проверки необходимы ФИО и дата рождения человека, — пишут «Известия».
Как отметили в Минцифры, сервис поможет оценивать финансовую добросовестность, например при заключении гражданско-правовых сделок.
Открытый федеральный реестр злостных должников по алиментам с конца мая 2025 года также размещен на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов. Ранее доступ к этой информации был ограничен и требовал официального запроса.
С 25 мая на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ заработал реестр должников по алиментным обязательствам. Отмечается, что в него будут попадать лица, привлеченные к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей.
0
0
0
0
0
Комментарии