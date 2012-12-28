Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
В Новокузнецке девять младенцев умерли в роддоме
Глава минздрава Кузбасса Андрей Тарасов заявил, что в роддоме Новокузнецка, где умерли младенцы, ведется проверка, на место выезжала комиссия.
Ранее сообщалось как минимум о шести младенцах, которые умерли в акушерском стационаре №1 Новокузнецкой городской клинической больницы №1 им. Г. П. Курбатова. Во вторник роддом сообщил о временном закрытии по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией.
«За январские праздники девять младенцев погибли в роддоме №1», — отметил источник.
После сообщений о смерти младенцев прокуратура с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора организовала проверку исполнения учреждением требований законодательства о здравоохранении, защите прав несовершеннолетних и соблюдения в роддоме санитарно-эпидемиологических норм и требований. В следственном отделе по городу Новокузнецку СУ СК РФ по Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по ст. 293 УК РФ (халатность).
Комиссия Минздрава Кузбасса выезжала для оценки ситуации в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов во время прямого эфира в соцсетях.
«Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава для оценки и предотвращения ситуации. После завершения проверки дадим официальную информацию», — ответил министр на вопрос о гибели младенцев.
В Новокузнецке, население которого превышает 500 тысяч человек, при городской больнице действуют два роддома. После закрытия одного из них всех рожениц отправляют в акушерский стационар №2.
