На Центральном рынке выявили баранину с паразитами

Опасную продукцию сняли с продажи.

Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных сообщила о выявлении случая дикроцелиоза при ветеринарно-санитарной экспертизе туши барана в лаборатории рынка «Центральный».«В ходе обязательного осмотра внутренних органов в печени были обнаружены дикроцелии — возбудители паразитарной болезни дикроцелиоза, при которой плоские черви поражают желчные протоки печени. Заболевание нередко протекает скрыто, без ярких клинических признаков, но приводит к стойким патологическим изменениям органа. Поражённые органы не допускаются к пищевому использованию: при нарушении санитарных правил существует риск для человека», — рассказали в станции по борьбе с болезнями животных.Липчан предупреждают: визуально мясо может выглядеть безопасным, именно поэтому покупка мяса и субпродуктов возможна только после государственной ветеринарно-санитарной экспертизы. Стихийная торговля — прямой риск для здоровья.Пять дней назад в лаборатории при рынке «Европейский» в Липецке при ветеринарно-санитарной экспертизе коровьего молока выявлено существенное превышение уровня соматических клеток, что указывает на возможные воспалительные процессы у животного и делает молоко потенциально опасным для потребителя. Молоко также не допущено до реализации.