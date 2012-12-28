Житель Грязей лишился 128 тысяч рублей, пытаясь купить двигатель через мессенджер

Житель Грязей стал жертвой мошенников при покупке автомобильного двигателя. Потеряв все деньги, мужчина был вынужден обратиться в полицию.

В октябре этого года автовладелец искал в интернете двигатель для своей иномарки. Через мессенджер ему написал неизвестный, предложив нужную запчасть. В ходе переписки стороны договорились о сделке, а продавец даже прислал договор купли-продажи.Стоимость двигателя составила 128 тысяч рублей. Покупатель сначала перевел 25 тысяч в качестве предоплаты. По условиям соглашения, остаток суммы — 103 тысячи рублей — должен был быть оплачен после прибытия товара на таможню и предоставления документов.Однако после первого перевода продавец перестал выходить на связь. Через некоторое время с покупателем связался человек с другого номера, представившись тем же продавцом. Он объяснил молчание плохой связью и работой с другим клиентом. Поверив объяснениям, потерпевший продолжил общение.Когда продавец запросил окончательный расчет, оставшуюся сумму перевела супруга автовладельца на новые реквизиты. После получения полной суммы мошенники окончательно прекратили общение, оставив покупателя без денег и без двигателя.Следственным отделом ОМВД России по Грязинскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».