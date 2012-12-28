В доме на улице Желябова воду для отопления сливают в канализацию

Как уверяют жильцы пятиэтажки, это продолжается уже второй отопительный сезон.

«Уже второй сезон у нас на улице Желябова, 12 сливают обратку из отопления в канализацию. И никому нет дела до этого чуда». Такое обращение, подкрепленное видео получил GOROD48.Изучать систему труб в подвале, скорее всего, жильцы начали, чтобы понять, откуда доносится постоянный шум.— Вот такой шум издает эта труба. Соседи мучаются от шума, а управляющей компании по барабану. Тепловая энергия уходит в канализацию, и наши денежки тоже, — говорит голос за кадром.Вполне возможно, что таким незаконным способом в какой-то квартире сделали теплыми батареи.Посмотрев видео в «РВК-Липецк» сообщили, что выдадут предписание управляющей компании об устранении нарушения.«Слив в канализацию горячей воды из системы отопления запрещен. Такая вода может нанести серьезный вред и пластиковым, и чугунным трубам. Пластиковые трубопроводы теряют жесткость и провисают, что нарушает правильный уклон и приводит к засорам. В чугунных из-за резких перепадов температуры могут возникнуть микротрещины», — добавили в энергокомпании.Липецкий филиал «РИР-Энерго» направил в дом № 12 тепловую инспекцию.Подобные врезки энергетики также расценивают, как нарушение правил предоставления коммунальных услуг. Из-за слива теплоносителя может быть нарушен гидравлический режим, завоздушены стояки и, как результат — холодные батареи в квартирах.«По итогам инспекции материалы будут направлены в надзорные органы для оценки действий управляющей компании», — добавили в «РИР-Энерго».Однако вряд ли проверяющие что-то найдут. Заместитель председателя Госжилинспекции Сергей Музалевских сообщил GOROD48 что направил в дом инспектора (тот связался с представителями управляющей компании — нужен был ключ от подвала, чтобы посмотреть на чудо-врезку) и никакого слива в канализацию не обнаружил.