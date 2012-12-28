Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Задержаны руководители ОЭЗ «Липецк»
Происшествия
В Липецке начали строить переход в никуда
Общество
Руководителей экономзоны подозревают мошенничестве в особо крупном размере
Происшествия
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Два БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
7 лет колонии получил липчанин, убивший осколком зеркала знакомого в Санкт-Петербурге
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погоня за «Audi Q7», оброк на премии и возобновление ремонта поликлиники № 1
Общество
Пьяный липчанин без прав угнал машину у принимавших его друзей
Происшествия
Липчанка стащила с кассы сотовый телефон, но он оказался терминалом оплаты
Происшествия
В Лебедянском округе поврежден газопровод: отключенными оставались четыре села
Происшествия
Читать все
Статистика: три четверти безработных области — горожане
Общество
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
Общество
Рисунки липецких онкобольных детей отправились в космос на борту ракеты «Союз-2.1а»
Общество
На «прямую линию» губернатора за три недели поступило 1 145 обращений липчан
Общество
В доме на улице Желябова воду для отопления сливают в канализацию
Общество
«Самые счастливые дни — когда впервые брала на руки детей!»
Общество
Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
Происшествия
В районах Сырского рудника и Коровино отключат холодную воду
Общество
В Липецкую область придет новая волна потепления
Погода в Липецке
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Общество
Читать все
Общество
494
сегодня, 15:24
2

В доме на улице Желябова воду для отопления сливают в канализацию

Как уверяют жильцы пятиэтажки, это продолжается уже второй отопительный сезон.

«Уже второй сезон у нас на улице Желябова, 12 сливают обратку из отопления в канализацию. И никому нет дела до этого чуда». Такое обращение, подкрепленное видео получил GOROD48.

Изучать систему труб в подвале, скорее всего, жильцы начали, чтобы понять, откуда доносится постоянный шум.

— Вот такой шум издает эта труба. Соседи мучаются от шума, а управляющей компании по барабану. Тепловая энергия уходит в канализацию, и наши денежки тоже, — говорит голос за кадром.

Вполне возможно, что таким незаконным способом в какой-то квартире сделали теплыми батареи.

Посмотрев видео в «РВК-Липецк» сообщили, что выдадут предписание управляющей компании об устранении нарушения.

«Слив в канализацию горячей воды из системы отопления запрещен. Такая вода может нанести серьезный вред и пластиковым, и чугунным трубам. Пластиковые трубопроводы теряют жесткость и провисают, что нарушает правильный уклон и приводит к засорам. В чугунных из-за резких перепадов температуры могут возникнуть микротрещины», — добавили в энергокомпании.

Липецкий филиал «РИР-Энерго» направил в дом № 12 тепловую инспекцию.

Подобные врезки энергетики также расценивают, как нарушение правил предоставления коммунальных услуг. Из-за слива теплоносителя может быть нарушен гидравлический режим, завоздушены стояки и, как результат — холодные батареи в квартирах.

«По итогам инспекции материалы будут направлены в надзорные органы для оценки действий управляющей компании», — добавили в «РИР-Энерго».

Однако вряд ли проверяющие что-то найдут. Заместитель председателя Госжилинспекции Сергей Музалевских сообщил GOROD48 что направил в дом инспектора (тот связался с представителями управляющей компании — нужен был ключ от подвала, чтобы посмотреть на чудо-врезку) и никакого слива в канализацию не обнаружил.
отполение
1
0
1
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Горе горькое
15 минут назад
8 марта 22/2 4 подъезд идет пар из подвала больше полутора месяца, весь подъезд в сырости, ступеньки мокрые. Из-за влажности сломался домофон, случаются замыкания. Управляшка также кивает на квадру, а квадра бездействует. Куда только не обращались, никто ничего с этим делать не хочет. Зато кое-кто по области отчитался, что жалоб на ЖКХ меньше стало.
Ответить
ПЕНСИОНЕР
29 минут назад
В доме 11, 9 микрорайона, 2 подъезд из подвала идёт пар в нишу, где установлены электросчётчики. Стены тамбура, двери и приборы в конденсате. Были замыкания сети. Управляющая компания заявляет, что этим должна заниматься "Квадра". Но ничего не меняется не смотря на неоднократные обращения в УК- ООО "ГУК " Стахановская". Может там не законные врезка или сауна ?
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить