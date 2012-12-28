Липецкая вечЁрка: погоня за «Audi Q7», оброк на премии и возобновление ремонта поликлиники № 1
В доме на улице Желябова воду для отопления сливают в канализацию
Как уверяют жильцы пятиэтажки, это продолжается уже второй отопительный сезон.
Изучать систему труб в подвале, скорее всего, жильцы начали, чтобы понять, откуда доносится постоянный шум.
— Вот такой шум издает эта труба. Соседи мучаются от шума, а управляющей компании по барабану. Тепловая энергия уходит в канализацию, и наши денежки тоже, — говорит голос за кадром.
Вполне возможно, что таким незаконным способом в какой-то квартире сделали теплыми батареи.
Посмотрев видео в «РВК-Липецк» сообщили, что выдадут предписание управляющей компании об устранении нарушения.
«Слив в канализацию горячей воды из системы отопления запрещен. Такая вода может нанести серьезный вред и пластиковым, и чугунным трубам. Пластиковые трубопроводы теряют жесткость и провисают, что нарушает правильный уклон и приводит к засорам. В чугунных из-за резких перепадов температуры могут возникнуть микротрещины», — добавили в энергокомпании.
Липецкий филиал «РИР-Энерго» направил в дом № 12 тепловую инспекцию.
Подобные врезки энергетики также расценивают, как нарушение правил предоставления коммунальных услуг. Из-за слива теплоносителя может быть нарушен гидравлический режим, завоздушены стояки и, как результат — холодные батареи в квартирах.
«По итогам инспекции материалы будут направлены в надзорные органы для оценки действий управляющей компании», — добавили в «РИР-Энерго».
Однако вряд ли проверяющие что-то найдут. Заместитель председателя Госжилинспекции Сергей Музалевских сообщил GOROD48 что направил в дом инспектора (тот связался с представителями управляющей компании — нужен был ключ от подвала, чтобы посмотреть на чудо-врезку) и никакого слива в канализацию не обнаружил.
