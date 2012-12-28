Липчанка стащила с кассы сотовый телефон, но он оказался терминалом оплаты

Ущерб магазина составил более 15 тысяч рублей. Терминал у женщины изъят.



Липецкий отдел полиции №3 расследует уголовное дело 41-летней женщины о краже из супермаркета терминала оплаты.14 ноября женщина заметила на ленте для товаров у кассы, как ей показалось, мобильный телефон, и прихватила его с собой. Домой, она разглядела гаджет и поняла, что это не сотовый телефон, а терминал оплаты, но магазину его не вернула.«Сотрудники полиции, изучив записи камер видеонаблюдения, разыскали подозреваемую. Женщина была доставлена в отдел полиции. Причинённый ущерб собственник оценил в 15395 рублей. Похищенное изъято», — рассказали в пресс-службе областного управления МВДМаксимальная санкция инкриминируемой женщине статьи УК предусматривает до двух лет лишения свободы.