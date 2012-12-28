Все новости
Задержаны руководители ОЭЗ «Липецк»
Происшествия
Получившая ожоги многодетная мать умерла
Происшествия
Руководитель липецкого филиала ЦЛАТИ по ЦФО обложил подчиненных поборами
Происшествия
В селе Ленино от побоев умер 50-летний мужчина
Происшествия
«Поверьте, поликлиника №1 была и будет лучшей в Липецке!»
Общество
В Липецке начали строить переход в никуда
Общество
7-летний мальчик попал под автомобиль в Липецке
Происшествия
Усадебный дом на Интернациональной отремонтируют под бизнес-центр
Общество
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Гейзер под своими окнами сняли жители улицы Липовской
Общество
287
27 минут назад
3

Липчанка стащила с кассы сотовый телефон, но он оказался терминалом оплаты

Ущерб магазина составил более 15 тысяч рублей. Терминал у женщины изъят.

Липецкий отдел полиции №3 расследует уголовное дело 41-летней женщины о краже из супермаркета терминала оплаты. 

14 ноября женщина заметила на ленте для товаров у кассы, как ей показалось, мобильный телефон, и прихватила его с собой. Домой, она разглядела гаджет и поняла, что это не сотовый телефон, а терминал оплаты, но магазину его не вернула.

«Сотрудники полиции, изучив записи камер видеонаблюдения, разыскали подозреваемую. Женщина была доставлена в отдел полиции. Причинённый ущерб собственник оценил в 15395 рублей. Похищенное изъято», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД

Максимальная санкция инкриминируемой женщине статьи УК предусматривает до двух лет лишения свободы.

Комментарии (3)

ТомСойер
14 минут назад
Ну она хотябы позвонить куда-то с терминала оплаты успела?
Тыква
15 минут назад
Ещё и поразглядывать успела и сама засветиться. И не поняла что это и зачем оно ей надо, ну просто гениально
Викторм
15 минут назад
;-)))) Ох, и ...........!!!! Это же надо такой быть.... Украла под камерами, да еще карточкой своей расплатилась. Паспорт зря не оставила...
