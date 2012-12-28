Сегодня в Липецке: прямая линия губернатора, липчане хотят заменить отпуск деньгами, но кто их будет спрашивать?
Происшествия
Липчанка стащила с кассы сотовый телефон, но он оказался терминалом оплаты
Ущерб магазина составил более 15 тысяч рублей. Терминал у женщины изъят.
14 ноября женщина заметила на ленте для товаров у кассы, как ей показалось, мобильный телефон, и прихватила его с собой. Домой, она разглядела гаджет и поняла, что это не сотовый телефон, а терминал оплаты, но магазину его не вернула.
«Сотрудники полиции, изучив записи камер видеонаблюдения, разыскали подозреваемую. Женщина была доставлена в отдел полиции. Причинённый ущерб собственник оценил в 15395 рублей. Похищенное изъято», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД
Максимальная санкция инкриминируемой женщине статьи УК предусматривает до двух лет лишения свободы.
