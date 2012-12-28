Все новости
Общество
815
сегодня, 13:26
3

Усадебный дом на Интернациональной отремонтируют под бизнес-центр

Ремонт 100-летнего здания уже начлся.

Правительство области сообщило о реставрации усадебного дома на улице Интренациональной, 8 в Липецке.

«Разрешение выдало управление по охране объектов культурного наследия региона. Работы будут проводиться с соблюдением специальной программы для сохранения исторического облика здания», — говорится в сообщении.

Внутренний ремонт одного из немногих сохранившихся в Липецке особняков уже начался. Он ведется под наблюдением управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области.

Усадебный дом на Интернациональной построен в конце XIX — начале XX века. В 20-е-80-е годы ХХ века в здании располагались коммунальные квартиры, когда жильцов выселили, дом начал разрушаться. Так продолжалось до 1993 года — когда здание восстановил один из первых частных банков области. Затем дом занимали «Липецккомбанк» и банк «Зенит». Сейчас здание также находится в частной собственности, после реставрации владелец намерен открыть в нем бизнес-центр, возможно, с кофейней.

Фото: vk.com/club
реставрация
4
0
0
3
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Горожанин
24 минуты назад
Пусть у владельца все получится! Создать рабочие места, место досуга для молодежи которая не видит перспектив в городе и уезжает в другие регионы.
Ответить
Дед
52 минуты назад
Он больше на конюшню похож
Ответить
пральна!
сегодня, 13:56
он совсем не нужон! а тут вам и движуха крики весело же будет!
Ответить
