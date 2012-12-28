Общество
Усадебный дом на Интернациональной отремонтируют под бизнес-центр
Ремонт 100-летнего здания уже начлся.
«Разрешение выдало управление по охране объектов культурного наследия региона. Работы будут проводиться с соблюдением специальной программы для сохранения исторического облика здания», — говорится в сообщении.
Внутренний ремонт одного из немногих сохранившихся в Липецке особняков уже начался. Он ведется под наблюдением управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области.
Усадебный дом на Интернациональной построен в конце XIX — начале XX века. В 20-е-80-е годы ХХ века в здании располагались коммунальные квартиры, когда жильцов выселили, дом начал разрушаться. Так продолжалось до 1993 года — когда здание восстановил один из первых частных банков области. Затем дом занимали «Липецккомбанк» и банк «Зенит». Сейчас здание также находится в частной собственности, после реставрации владелец намерен открыть в нем бизнес-центр, возможно, с кофейней.
