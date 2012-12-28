Липчанка перевела мошенникам 3 миллиона рублей после ложного обвинения в финансировании террористов

Ставшие классическими схемы обмана все равно работают безотказно.

Инцидент произошел в конце октября, когда 39-летней местной жительнице поступил звонок от человека, назвавшегося работником ФНС.Злоумышленник сообщил женщине, что ее подозревают в совершении особо тяжкого преступления — оказании финансовой поддержки международным террористическим организациям. Для избежания мнимого уголовного преследования ей предложили начать сотрудничество «с правоохранительными органами»..В течение недели потерпевшая выполняла инструкции аферистов, которые убедили ее перевести все имеющиеся сбережения якобы на на некий защищенный счет. Под давлением мошенников женщина также оформила кредит на свое имя, чтобы передать и эти средства злоумышленникам. Общая сумма ущерба составила почти три миллиона рублей.Осознав, что стала жертвой преступления, гражданка обратилась в отделение полиции. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.