В конкурсе фирменных персонажей региона победил Липыч

Также в числе призёров «Капелька минеральной воды» и «Липуня».



Персонажа для туристического бренда Липецкой области выбирают не в первый раз. Но все предыдущие по разным причинам не прижились.



Символ региона планируют тиражировать на рекламных баннерах вдоль трассы «Дон», дорожных знаках и в мерче для молодёжи. Новый персонаж призван помочь привлечению туристов и стать визитной карточкой всей области — как хомлины Калининграда или грибы с глазами Рязани.



Для участия в конкурсе «Маскот Липецкой Земли» нужно было выполнить два задания: придумать визуальный образ персонажа (эскиз), а также подобрать крутой слоган, передающий дух области.



Критериями оценки работ стали уникальность, оригинальность и узнаваемость, cвязь с природой, историей и туризмом Липецкой области, креативность и запоминаемость.



Центр туризма «Липецкая Земля» подвёл итоги конкурса на создание фирменного персонажа и слогана региона «Маскот Липецкой Земли», который объявили 6 октября.Первое место завоевал Артём Зелюкин с персонажем «Липыч», второе — Тимофей Кирсанов с «Капелькой минеральной воды», третье место — Саня Сокол с «Липуней».«Центр туризма «Липецкая Земля» получил десятки ярких, смелых и креативных идей для фирменного персонажа и слогана региона. Спасибо каждому, кто откликнулся и вложил в работу частичку своей души и любви к Липецкой области», — сообщили организаторы конкурса.