Красивый и рациональный: Игорь Артамонов и Роман Ченцов осмотрели первый капитально отремонтированный детсад
Погода в Липецке
06.11.2025 17:00
Сухая и теплая погода задерживается в Липецкой области
В ближайшие трое суток Липецкая область все еще находится на западной периферии антициклона, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем — от +8 до +10 градусов.
День 7 ноября стал самым теплым в Липецке в 1910 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2011 году — 14 градусов мороза.
