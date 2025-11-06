Сухая и теплая погода задерживается в Липецкой области

В ближайшие трое суток Липецкая область все еще находится на западной периферии антициклона, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 ноября в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем — от +7 до +12.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем — от +8 до +10 градусов.День 7 ноября стал самым теплым в Липецке в 1910 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2011 году — 14 градусов мороза.