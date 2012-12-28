36-летний житель Лебедянского района взял у 22-летнего парня в долг почти 300 тысяч рублей и не отдал

Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
«Введя в заблуждение 22-летнего жителя Лебедяни, он попросил у него через социальные сети деньги в долг. С 20 сентября по 2 октября тот перевел ему частями в общей сложности 206 000 рублей, а также 80 000 рублей отдал при встрече», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Мужчина вину признал, но деньги уже успел потратить. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
