36-летний житель Лебедянского района взял у 22-летнего парня в долг почти 300 тысяч рублей и не отдал

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В отношении 36-летнего жителя Лебедянского района возбуждено уголовное дело о мошенничестве (по части третьей статьи 159 УК РФ).«Введя в заблуждение 22-летнего жителя Лебедяни, он попросил у него через социальные сети деньги в долг. С 20 сентября по 2 октября тот перевел ему частями в общей сложности 206 000 рублей, а также 80 000 рублей отдал при встрече», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Мужчина вину признал, но деньги уже успел потратить. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.