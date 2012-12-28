Сиделка обокрала пожилую подопечную

Женщина привязала аккаунт пенсионерки в онлайн-банке к своему номеру телефона и вывела более 181 тысячи рублей.



Оперативники УМВД России по Липецку менее чем за сутки раскрыли кражу 181 515 рублей со счета 71-летней женщины. В преступлении подозревается ухаживавшая за ней женщина.Кражу пенсионерка обнаружил вчера. Как оказалось, сын женщины попросил поухаживать за ней 42-летнюю знакомую. Та, имея доступ к банковской карте подопечной, привязала ее банковский счет к своему номеру телефона и получила доступ к онлайн-банку.«С 12 августа по 12 сентября подозреваемая ежедневно переводила на своей счет по 3 000 – 5 000 рублей на личные нужды», — сообщает областное управление МВД.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.