Сиделка обокрала пожилую подопечную
Женщина привязала аккаунт пенсионерки в онлайн-банке к своему номеру телефона и вывела более 181 тысячи рублей.
Кражу пенсионерка обнаружил вчера. Как оказалось, сын женщины попросил поухаживать за ней 42-летнюю знакомую. Та, имея доступ к банковской карте подопечной, привязала ее банковский счет к своему номеру телефона и получила доступ к онлайн-банку.
«С 12 августа по 12 сентября подозреваемая ежедневно переводила на своей счет по 3 000 – 5 000 рублей на личные нужды», — сообщает областное управление МВД.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
