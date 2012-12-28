На двух десятках улиц отключат холодную воду

23 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, без холодной воды временно останутся жители 19 улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 2 по улице Прудной, №№ 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 3, 3а, 4а, 4а стр. 1, 4а/1, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 31а, 31б, 31в, 33, 33а, 33б, 35, стр. 39 по улице 50 лет НЛМК, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 по улице Лутова, №№ 16, 20, 21, 22, 23, 25/1, 25/2, 25/3, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, № 70 по улице Водопьянова, в частном секторе улиц Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Технической, переулка Узорного.Подвоз воды будет организован по адресу: ул. 50 лет НЛМК, 17а, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.23 октября плановые ремонтные работы на своихъ сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 7, 20 по улице Добровкой, № 10 по улице Светлова, № 24 по улице Радиаторной, № 18 по улице Литаврина, №№ 4, 6 по улице 3 Сентября, №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 по улице Ильича, №№ и59, 61 по улице Ангарской, № 50 по улице Юношеской, № 72 по улице Бородинской, обесточат поселок Дачный, Петровский мост, улицы Железногорскую, Бурлакова, Патриотическую, Писарева, Тихую, Ярославскую, Калинина, Неделина, Елецкое шоссе, садоводчества СНТ «Светлана», «Коммунальник», «Тепличное».