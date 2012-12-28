Сегодня в Липецке: как ноябрьские праздники скажутся на зарплате, сфера, в которую людей 50+ берут охотнее, чем молодых
На двух десятках улиц отключат холодную воду
23 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, без холодной воды временно останутся жители 19 улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по адресу: ул. 50 лет НЛМК, 17а, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
23 октября плановые ремонтные работы на своихъ сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 7, 20 по улице Добровкой, № 10 по улице Светлова, № 24 по улице Радиаторной, № 18 по улице Литаврина, №№ 4, 6 по улице 3 Сентября, №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 по улице Ильича, №№ и59, 61 по улице Ангарской, № 50 по улице Юношеской, № 72 по улице Бородинской, обесточат поселок Дачный, Петровский мост, улицы Железногорскую, Бурлакова, Патриотическую, Писарева, Тихую, Ярославскую, Калинина, Неделина, Елецкое шоссе, садоводчества СНТ «Светлана», «Коммунальник», «Тепличное».
