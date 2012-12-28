Все новости
Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Здоровье
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Общество
Дальнобойщик из Петербурга умер на стоянке у придорожного кафе
Происшествия
Жители Опытной, Сокола, Сселок, Дачного требуют от мэрии изменения схемы пассажирских перевозок
Общество
«Из нашего дома бегут управляющие компании»
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
28-летняя женщина заразила сожителя ВИЧ-инфекцией: он обратился в полицию
Происшествия
Студёновский мост открыт для движения
Общество
В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении «чёрных копателей»
Происшествия
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
Происшествия
В Липецке объявились живодёры? Теперь к ветеринарам привезли покалеченную собаку
Происшествия
Миллионы мальков сазана выпущены в реку Воронеж у Новолипецкого пляжа
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
Общество
«Металлург» провёл одну из самых фееричных концовок в истории, но есть нюанс
Спорт
В Липецкой области — воздушная опасность
Происшествия
Бизнес из пяти регионов искал партнеров на форуме в Липецке
Общество
Два человека погибли при пожаре в Ельце
Происшествия
Тренер «Металлурга» посетовал, что за красивую игру очков не добавляют
Спорт
Происшествия
71
21 минуту назад

В Липецкой области — воздушная опасность

В Липецкой области объявлен желтый уровень «Воздушная опасность».
воздушная тревога
БПЛА
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
