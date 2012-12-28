На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 13 октября без холодной воды временно останутся потребители десяти улиц в 9 микрорайоне, районах Карьера и Опытной Станции, предупредили в «РВК-Липецк».





Также будет снижено давление при подаче холодной воды на улицах Гагарина, Ленина, Интернациональной, Зегеля, Липовской, Семашко.





Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.





13 октября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 17/2 по улице Вермишева, № 17 по улице Папина.





С 14:00 до 17:00 обесточат дома № 31а по улице 40 лет Советской Армии, №№ 4, 4г, 39 по улице 50 лет НЛМК, № 21 по улице Скороходова, №№ 2, 2а, 2б, 2г, 2е, 3, 4а, 4в, 4г, 6а по улице Неделина.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 28 а по улице Железнякова, № 13 по Боевому проезду, №№ 1 ,2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б, 22/1 в 9-м микрорайоне, №№ 1, 4, 5, 21 по улице Яна Фабрициуса. Без холодной воды также останутся жители частного сектора улиц Арктической, Красной, 20-го Партсъезда, Маяковского, Ботанической, Совхозной.