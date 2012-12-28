В Становом сегодня хоронят 65-летнего участника СВО

Иван Симак погиб ещё 13 января.

Глава администрации Становлянского округа Дмитрий Семянников сообщил о гибели на СВО 65-летнего жителя села Злобино.«Иван Васильевич Симак погиб 13 января 2025 года, выполняя поставленные перед ним задачи в ходе проведения специальной военной операции. Администрация округа, депутатский корпус, военный комиссариат, становлянцы выражают глубокое соболезнование родным и близким погибшего», — отметил глава района.Похороны Ивана Симака состоятся сегодня, 9 октября, на аллее славы на кладбище в селе Становое. Прощание будет проходить в Свято-Введенском храме в Становом.