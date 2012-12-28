Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины
Общество
сегодня, 09:52
В Становом сегодня хоронят 65-летнего участника СВО
Иван Симак погиб ещё 13 января.
«Иван Васильевич Симак погиб 13 января 2025 года, выполняя поставленные перед ним задачи в ходе проведения специальной военной операции. Администрация округа, депутатский корпус, военный комиссариат, становлянцы выражают глубокое соболезнование родным и близким погибшего», — отметил глава района.
Похороны Ивана Симака состоятся сегодня, 9 октября, на аллее славы на кладбище в селе Становое. Прощание будет проходить в Свято-Введенском храме в Становом.
Фото - vk.com