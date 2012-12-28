Липецкая вечЁрка: последствия атаки БПЛА, компенсация за загрызенного сына и когда заработает «Петропарк»
В России могут запретить скрытую рекламу казино
Информирование в интернете об организаторах азартных игр, онлайн-казино и лотереях могут полностью запретить. Такой законопроект группа депутатов от «Единой России» планируют внести в Госдуму в среду, 8 октября.
Но, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, на практике сложилась юридическая коллизия: фактически разрешенными остались информация об онлайн-казино в соцсетях и демонстрационные публичные действия, которые призваны привлечь аудиторию к нелегальным организаторам азартных игр.
Практика, когда к вовлечению в незаконные азартные игры привлекаются успешные певцы и блогеры, стала массовой.
«Действия таких лиц зачастую не представляется возможным квалифицировать как рекламу. Такие лица размещают реферальные ссылки в закрепленном комментарии под видео или демонстрируют успешную игру в нелегальные онлайн-казино на стримах, показывая якобы многомиллионные выигрыши», — поясняют авторы законопроекта.
Уточняется, что помимо этого, новый законопроект вводит административную ответственность именно за распространение информации о нелегальных азартных играх, которую невозможно квалифицировать как рекламу. Это касается публикаций, комментариев, видео и других форм «скрытого продвижения».
