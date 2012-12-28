Ребёнок оставил на лавочке телефон — его тут же присвоили

В Ельце раскрыто две кражи телефонов.

24 сентября в полицию с заявлением о краже сотового телефона обратилась 35-летняя жительница Ельца: её ребёнок оставил на лавочке возле дома телефон за 7000 рублей и он тут же пропал. В краже подозревают неработающую 29-летнюю ельчанку. Как сообщает штаб ОМВД России по городу Ельцу, женщина увидела на лавочке сотовый телефон и решила оставить его себе.А 37-летний ельчанин ещё в июне потерял телефон за 9 151 рубль. Его нашел и продал соседу за 300 рублей 64-летний ранее судимый мужчина.Возбуждены уголовные дела по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.Похищенные телефоны изъяты и будут возвращены владельцам.