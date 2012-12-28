20-летнего ельчанина будут судить по обвинению в покушении на убийство сверстника и нападениях на подростков
Ребёнок оставил на лавочке телефон — его тут же присвоили
В Ельце раскрыто две кражи телефонов.
А 37-летний ельчанин ещё в июне потерял телефон за 9 151 рубль. Его нашел и продал соседу за 300 рублей 64-летний ранее судимый мужчина.
Возбуждены уголовные дела по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
Похищенные телефоны изъяты и будут возвращены владельцам.
