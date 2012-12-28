Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 17%

Сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирусы, случаев гриппа выявлено не было.

На минувшей неделе в Липецкой области заболеваемость ОРВИ выросла на 17% %. Всего с 15 по 21 сентября зарегистрировано 4793 случаев ОРВИ. В регионе циркулируют негриппозные респираторные вирусы, случаев гриппа не выявлено.Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, показатель заболеваемости остаётся ниже уровня эпидпорога на 28%.Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 52% всех случаев.Коронавирусом за неделю заболели 39 человек, что на 32% ниже уровня предыдущей недели.По состоянию на 22 сентября в Липецкой области привито против гриппа более 205 тысяч человек (18,6% населения), в том числе за счет средств федерального бюджета привито более 88 тысяч детей и 115 тысяч взрослых, а за счет работодателей и личные средства граждан привито 964 человека.