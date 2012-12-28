Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе
сегодня, 09:33
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 17%
Сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирусы, случаев гриппа выявлено не было.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, показатель заболеваемости остаётся ниже уровня эпидпорога на 28%.
Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 52% всех случаев.
Коронавирусом за неделю заболели 39 человек, что на 32% ниже уровня предыдущей недели.
По состоянию на 22 сентября в Липецкой области привито против гриппа более 205 тысяч человек (18,6% населения), в том числе за счет средств федерального бюджета привито более 88 тысяч детей и 115 тысяч взрослых, а за счет работодателей и личные средства граждан привито 964 человека.
