Общество
638
сегодня, 10:12
7

В Ельце угощали бунинской антоновкой всех желающих

Город на два дня погрузился в конец XIX века.

В прошедшие субботу и воскресенье Елец по заведенной в 2010 году традиции словно на машине времени перенесся на век и даже более назад. Древнему городу для этого много и не нужно — лишь переодеть в соответствующую XIX — началу XX века одежду ельчан. Все остальное, старинные домики, купеческие особняки, храмы — прилагается. Даже дворянский сад цел, с чугунным фонтаном XIX века, работы местных, елецких металлургов. Были в Ельце и такие! В этому саду вот уже в 16-й раз проходил фестиваль «Антоновские яблоки», посвященный писателю, поэту и прозаику, Нобелевскому лауреату Ивану Бунину.

Рассказ «Антоновские яблоки», о детстве и юности проведенных в предместьях Ельца, Иван Бунин написал в 1900 году. В рассказе будущий Нобелевский лауреат описывает сады Елецкого уезда, аромат «антоновки», продажу яблок целыми подводами:

«Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, — непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их сочным треском одно за одним, но уж таково заведение — никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет:

— Вали, ешь досыта, — делать нечего!», — писал Иван Бунин в «Антоновских яблоках».

В небольшом произведении писатель уместил целую эпоху — емко рассказав о елецких однодворцах, мещанах, купцах, дворянах, причем обедневших, как и его отец-картежник, который промотал свое состояние, из-за чего семья и переехала из Воронежа в елецкую глухомань, на хутор Выселки.

…И вот, Елец XXI века, но яблоки те самые, на возах, в корзинах, на подносе у юноши в русской вышитой рубахе, который угощает антоновкой желающих, совершенно бесплатно. И запах яблок, тот самый, бунинский, «антоновский». А еще запах травяного чая и дыма из двух пузатых, «орденоносных», самоваров на два-три ведра. Стоят ароматы на всю улицу Коммунаров, бывшую Орловскую и Великокняжескую, где расположились ярмарочные и обжорные ряды.

68ceeebddb4f0_IMG_9569.JPG

68ceeebd9f88b_IMG_0090.JPG

68ceeebd98d6a_IMG_0110.JPG

68ceeebda011f_IMG_0124.JPG

68ceeebd975c8_IMG_0076.JPG

68ceeebdd824f_IMG_9540.JPG

68ceeebdb76a3_IMG_0219.JPG

Антоновку не только раздают бесплатно, но и продают в ярмарочных палатках — отборную, с золоченым, «фирменным» лейблом на каждом яблоке. Такую сортовую антоновку выращивает одно из местных хозяйств. Предлагают яблоко и в карамели, украшенное сверху разноцветными «посыпушками». Яблоки в Городском (Дворянском) саду вышивают, вырезают из дерева, яблоки рисуют художники за мольбертами или просто на листках ватмана «на коленке», яблоки в виде игрушек «набивают» из цветной шерсти. А рядышком — еще один бренд Ельца — валенки. Тут тоже мастер-класс, по их «набивке» из овечьей шерсти. И вот еще новый елецкий бренд — крендель «Ецель» в виде вензеля в красивой упаковке. Аппетитный ецель соседствует на развалах с медовыми пряниками из соседней Тулы, и от местных пекарей-умельцев, раскрашенных разноцветной глазурью.

68ceeebdd9331_IMG_9550.JPG

По Коммунаров-Орловской-Великняжеской прогуливаются гимназистки, и носятся гимназисты, словно из фильма «Мальчики» Риниты Григорьевой, снимавшегося в Ельце по десятой главе «Братьев Карамазовых». Кругом, куда не глянь — барышни, мещанки и купчихи, их дети. Кстати, некоторые палатки торгуют детской и взрослой одеждой той эпохи! Так что у всех была воможность принять участие в фестивале с полным погружением. Не в этот, так в следующие раз…

68ceeebe02411_IMG_9607.JPG

68ceeebddb4d7_IMG_9560.JPG

68ceef540db53_IMG_0237.JPG

68ceeebe4a75a_IMG_9902.JPG

68ceeebe5d800_IMG_9967.JPG

68ceeebe1bc87_IMG_9645.JPG

68ceef540f467_IMG_0014.JPG


68ceef540d15d_IMG_0019.JPG

68ceef540ef13_IMG_9882.JPG

68ceef5410324_IMG_9947.JPG

68ceeebe36cb9_IMG_9794.JPG

68ceeebe58a42_IMG_9937.JPG

— Фестиваль «Антоновские яблоки» проводится уже в шестнадцатый раз. Ельчане в нем участвуют активно — студенты, школьники, простые горожане, творческие коллективы. Все стараются напомнить о бунинской тематике, времени, когда Иван Бунин здесь жил. Это и мода, и фотографии того времени, это и театральные постановки, и музыкальные, литературные композиции. Бунина в нашей стране издавать стали поздно — с пятидесятых годов. Елец стал городом, в котором прошла самая первая Всесоюзная научная конференция, посвящённая Бунину — в 1966 году, на базе Елецкого, тогда еще пединститута. Она стала событием в масштабах СССР! Первый литературный бунинский мемориальный музей открылся в 1988 году тоже в Ельце. В 2000 году в Ельце появился университет, которому присвоили имя Ивана Бунина. Это ли не показатель того, как Елец относится к Бунину? — сказала GOROD48 Ольга Тулинова, председатель елецкого отделения липецкого областного краеведческого общества.

68ceeebda4b1c_IMG_0163.JPG

Как Елец относится к Бунину чувствуется очень хорошо. И не только на фестивале. В местных кафе подают кофе по-Бунински, в них даже каша на завтрак тоже обязательно «бунинская». А в городском парке в два дня фестиваля звучали цитаты из бунинских рассказов. Дети разыгрывали постановки из детства Бунина, о котором он много всего написал. Звонкий голосок маленькой ельчанки разносил по парку стишок:

«…Пролетают года и столетия
Пронзает пространство время
Вкус антоновских яблок этих
Будет в каждом из поколений».

68ceeebd9837b_IMG_0041.JPG

68ceeebdeb013_IMG_9580.JPG

68ceeebe21f73_IMG_9769.JPG

68ceeebdef94d_IMG_9594.JPG

Некогда фестиваль, который, кстати, организовывал Елецкий университет имени Бунина, вырос из литературно-этнографического, в очень серьёзное туристическое мероприятие, на которое стекаются гости и из Москвы, из ближних Тулы, Орла, Ливен, Липецка. Елец сам по себе уже завоевал имидж серьезного туристического центра.

68ceeebdb4e0d_IMG_0232.JPG

Мэр города Вячеслав Жабин на открытии фестиваля «Антоновские яблоки» признался, что каждые выходные идет на то или иное туристическое мероприятие в Ельце.

— Таких мероприятий становится все больше и больше. И мне искренне приятно делить такие дни вместе с вами, ельчане и гости нашего города. Наш фестиваль — событие, отражающее дух русской национальной жизни, увековеченный великим русским писателем Иваном Алексеевичем Буниным, чей юбилей — 155-летие — мы торжественно отмечаем в этом году.

Заместитель губернатора Сергей Курбатов дал понять, «Антоновскими яблоками» туристический сезон в Ельце не завершится:

— Мы стараемся сделать так, что подобного рода фестивалей было больше и больше. Мы стараемся чтобы наша основная туристическая достопримечательность, уникальный и удивительный город Елец, был полон туристами каждые выходные дни. В правительстве Липецкой области уже задумываются над рождественскими гуляниями в Ельце. Мы видим, что город может интересно, разносторонне проводить разные мероприятия, а турист имеет возможность этим наслаждаться. Давайте отдыхать!
Комментарии (7)

бывалый
20 минут назад
угощали антоновкой думал настойкой хотел ехать а тут совсем не то увы
Ответить
Да
сегодня, 11:23
Ещё лет 8 - 10 назад лебедянцы на центральном рынке моченой антоновкой торговали. Очень вкусная. Сейчас её нет. Антоновки нет, а другие сорта не мочат.
Ответить
Лидия
сегодня, 11:06
Какая красота! А тем временем в Ельце горела крыша дома...
Ответить
Стерх
сегодня, 11:03
Мой самый любимый сорт яблок еще с детства. И да, согласен с Крыловым, он тоже выводится, новые разновидности уже немного другой вкус и не такой ароматный запах от пожелтевших лежалых плодов... У нас в погребе стояла почти 200л деревянная бочка, и там эту антоновку перекладывали и мочили вместе с капусткой... Эх, кто не пробовал енто дело, тот много потерял!))
Ответить
lugov
сегодня, 10:44
В общем, чтоб Ельцу погрузиться на 100 лет назад, нужно только свет в городе выключить
Ответить
Не пойму
сегодня, 10:27
почему из коммунистов ни кого не было на фестивале
Ответить
Крылов
сегодня, 10:24
Молодцы, ельчане, сделали себе праздник. Молодцы, что сохранили антоновку, как сорт. Настоящая антоновка мало где осталась. Перевели её давно, заменили на другие сорта.
Ответить
