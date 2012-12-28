В Ельце угощали бунинской антоновкой всех желающих

Город на два дня погрузился в конец XIX века.

В прошедшие субботу и воскресенье Елец по заведенной в 2010 году традиции словно на машине времени перенесся на век и даже более назад. Древнему городу для этого много и не нужно — лишь переодеть в соответствующую XIX — началу XX века одежду ельчан. Все остальное, старинные домики, купеческие особняки, храмы — прилагается. Даже дворянский сад цел, с чугунным фонтаном XIX века, работы местных, елецких металлургов. Были в Ельце и такие! В этому саду вот уже в 16-й раз проходил фестиваль «Антоновские яблоки», посвященный писателю, поэту и прозаику, Нобелевскому лауреату Ивану Бунину.Рассказ «Антоновские яблоки», о детстве и юности проведенных в предместьях Ельца, Иван Бунин написал в 1900 году. В рассказе будущий Нобелевский лауреат описывает сады Елецкого уезда, аромат «антоновки», продажу яблок целыми подводами:«Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, — непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их сочным треском одно за одним, но уж таково заведение — никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет:— Вали, ешь досыта, — делать нечего!», — писал Иван Бунин в «Антоновских яблоках».В небольшом произведении писатель уместил целую эпоху — емко рассказав о елецких однодворцах, мещанах, купцах, дворянах, причем обедневших, как и его отец-картежник, который промотал свое состояние, из-за чего семья и переехала из Воронежа в елецкую глухомань, на хутор Выселки.…И вот, Елец XXI века, но яблоки те самые, на возах, в корзинах, на подносе у юноши в русской вышитой рубахе, который угощает антоновкой желающих, совершенно бесплатно. И запах яблок, тот самый, бунинский, «антоновский». А еще запах травяного чая и дыма из двух пузатых, «орденоносных», самоваров на два-три ведра. Стоят ароматы на всю улицу Коммунаров, бывшую Орловскую и Великокняжескую, где расположились ярмарочные и обжорные ряды.Антоновку не только раздают бесплатно, но и продают в ярмарочных палатках — отборную, с золоченым, «фирменным» лейблом на каждом яблоке. Такую сортовую антоновку выращивает одно из местных хозяйств. Предлагают яблоко и в карамели, украшенное сверху разноцветными «посыпушками». Яблоки в Городском (Дворянском) саду вышивают, вырезают из дерева, яблоки рисуют художники за мольбертами или просто на листках ватмана «на коленке», яблоки в виде игрушек «набивают» из цветной шерсти. А рядышком — еще один бренд Ельца — валенки. Тут тоже мастер-класс, по их «набивке» из овечьей шерсти. И вот еще новый елецкий бренд — крендель «Ецель» в виде вензеля в красивой упаковке. Аппетитный ецель соседствует на развалах с медовыми пряниками из соседней Тулы, и от местных пекарей-умельцев, раскрашенных разноцветной глазурью.По Коммунаров-Орловской-Великняжеской прогуливаются гимназистки, и носятся гимназисты, словно из фильма «Мальчики» Риниты Григорьевой, снимавшегося в Ельце по десятой главе «Братьев Карамазовых». Кругом, куда не глянь — барышни, мещанки и купчихи, их дети. Кстати, некоторые палатки торгуют детской и взрослой одеждой той эпохи! Так что у всех была воможность принять участие в фестивале с полным погружением. Не в этот, так в следующие раз…— Фестиваль «Антоновские яблоки» проводится уже в шестнадцатый раз. Ельчане в нем участвуют активно — студенты, школьники, простые горожане, творческие коллективы. Все стараются напомнить о бунинской тематике, времени, когда Иван Бунин здесь жил. Это и мода, и фотографии того времени, это и театральные постановки, и музыкальные, литературные композиции. Бунина в нашей стране издавать стали поздно — с пятидесятых годов. Елец стал городом, в котором прошла самая первая Всесоюзная научная конференция, посвящённая Бунину — в 1966 году, на базе Елецкого, тогда еще пединститута. Она стала событием в масштабах СССР! Первый литературный бунинский мемориальный музей открылся в 1988 году тоже в Ельце. В 2000 году в Ельце появился университет, которому присвоили имя Ивана Бунина. Это ли не показатель того, как Елец относится к Бунину? — сказала GOROD48 Ольга Тулинова, председатель елецкого отделения липецкого областного краеведческого общества.Как Елец относится к Бунину чувствуется очень хорошо. И не только на фестивале. В местных кафе подают кофе по-Бунински, в них даже каша на завтрак тоже обязательно «бунинская». А в городском парке в два дня фестиваля звучали цитаты из бунинских рассказов. Дети разыгрывали постановки из детства Бунина, о котором он много всего написал. Звонкий голосок маленькой ельчанки разносил по парку стишок:«…Пролетают года и столетияПронзает пространство времяВкус антоновских яблок этихБудет в каждом из поколений».Некогда фестиваль, который, кстати, организовывал Елецкий университет имени Бунина, вырос из литературно-этнографического, в очень серьёзное туристическое мероприятие, на которое стекаются гости и из Москвы, из ближних Тулы, Орла, Ливен, Липецка. Елец сам по себе уже завоевал имидж серьезного туристического центра.Мэр города Вячеслав Жабин на открытии фестиваля «Антоновские яблоки» признался, что каждые выходные идет на то или иное туристическое мероприятие в Ельце.— Таких мероприятий становится все больше и больше. И мне искренне приятно делить такие дни вместе с вами, ельчане и гости нашего города. Наш фестиваль — событие, отражающее дух русской национальной жизни, увековеченный великим русским писателем Иваном Алексеевичем Буниным, чей юбилей — 155-летие — мы торжественно отмечаем в этом году.Заместитель губернатора Сергей Курбатов дал понять, «Антоновскими яблоками» туристический сезон в Ельце не завершится:— Мы стараемся сделать так, что подобного рода фестивалей было больше и больше. Мы стараемся чтобы наша основная туристическая достопримечательность, уникальный и удивительный город Елец, был полон туристами каждые выходные дни. В правительстве Липецкой области уже задумываются над рождественскими гуляниями в Ельце. Мы видим, что город может интересно, разносторонне проводить разные мероприятия, а турист имеет возможность этим наслаждаться. Давайте отдыхать!