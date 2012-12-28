Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона
Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
Происшествия
64
15 минут назад
1
23-летняя ростовчанка обманула 50-летнего ельчанина на 410 000 рублей
Мужчина перевёл деньги за квадроцикл.
«Сотрудниками уголовного розыска установлена 23-летняя подозреваемая — жительница Ростовской области. Оперативники нашли её в городе Азове. Подозреваемая во всём созналась и полностью возместила причиненный ущерб», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество», женщине грозит до шести лет лишения свободы.
А 14 сентября в Чаплыгинском районе возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении неработающей, ранее судимой по аналогичной статье 37-летней женщины. По данным следствия, под предлогом продажи товара со скидкой в одном из интернет-магазинов 59-летняя пенсионерка перевела ей на карту 59 500 рублей. Но деньги женщина присвоила.
Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы. Она отрабатывается на предмет совершения аналогичных преступлений.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)