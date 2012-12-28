23-летняя ростовчанка обманула 50-летнего ельчанина на 410 000 рублей

Мужчина перевёл деньги за квадроцикл.

В Липецкой области раскрытой два случая мошенничества. Ещё 15 августа в полицию обратился 50-летний ельчанин, который хотел купить через сайт объявлений квадроцикл, cписался с женщиной-продавцом и перевел ей на банковскую карту 410 000 рублей. Но сразу после этого продавец перестала выходить на связь, а объявление исчезло с сайта.«Сотрудниками уголовного розыска установлена 23-летняя подозреваемая — жительница Ростовской области. Оперативники нашли её в городе Азове. Подозреваемая во всём созналась и полностью возместила причиненный ущерб», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество», женщине грозит до шести лет лишения свободы.А 14 сентября в Чаплыгинском районе возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении неработающей, ранее судимой по аналогичной статье 37-летней женщины. По данным следствия, под предлогом продажи товара со скидкой в одном из интернет-магазинов 59-летняя пенсионерка перевела ей на карту 59 500 рублей. Но деньги женщина присвоила.Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы. Она отрабатывается на предмет совершения аналогичных преступлений.