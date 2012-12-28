Все новости
X5 Group продала бывшую «Карусель» липецкому предпринимателю
Общество
42-летнего липчанина ищут с 14 августа
Происшествия
42-летнего липецкого энергетика посадили на 10 лет за три взятки на 692 000 рублей
Происшествия
Умерла подожжённая сожителем 36-летняя женщина
Происшествия
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Общество
«У меня было много номеров телефонов, я не дурак, чтобы номера на себя оформлять»
Происшествия
Разукрасившие трамвай в ярославском депо липчане выслушали приговор
Происшествия
Липчанин пожаловался в УФАС на спам-звонок и мобильного оператора оштрафовали на 400 тысяч рублей
Общество
На улице Калинина горит дом
Происшествия
Ельчанину разрешили не возвращать кредит банку
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Общество
X5 Group продала бывшую «Карусель» липецкому предпринимателю
Общество
Ельчанину разрешили не возвращать кредит банку
Общество
Пчеловоды отсудили у предпринимателя почти 4 миллиона рублей
Общество
На улице Калинина горит дом
Происшествия
Антициклон прочно обосновался в Липецкой области
Погода в Липецке
С жителя Томска взыскали переведённые долгоруковцем на «безопасный счёт» 150 000 рублей
Происшествия
Дело о покушении на убийство в липецкой кальянной дошло до суда
Происшествия
В первый день выборов проголосовал каждый пятый избиратель области
Политика
Выходные в Липецке: приключение Домового, никому не отключат воду и выборы, выборы
Общество
Общество
97
33 минуты назад

Выходные в Липецке: приключение Домового, никому не отключат воду и выборы, выборы

Программа политически важного уикенда.

Русская песня

Как обычно, в начале выпуска порадуем вас песней. Русской песней! Исполнят её воспитанники образцового вокального ансамбля «Дети России» им. Т.Г.Шеламовой Дома детского творчества «Городской» им.С.А.Шмакова. Руководитель ансамбля Елена Лесных.

Видеозапись на концерта в ЛГПУ сделали Аркадий и Максим Свиридовы.


Короткий всплеск тепла

В субботу в Липецке будет прохладно – всего 17-19 градусов, но в воскресенье температура воздуха заметно увеличится – 20-22 градуса, хотя со следующей недели вновь начнётся похолодание. Хорошо, что на выходных не ожидается осадков.

_DSC064012.jpg

Да будет свет! И вода!

Это уникальный уикенд: НИКОМУ на выходных не планируют отключать холодную воду и свет. Правда, от экстренных отключений в случае аварий не застрахован никто. То ли в Липецк наконец-то пришла цивилизация, то ли – просто выборы.

9ax8g0o7cat9kuvxj8b98d35z1lacpft.jpg

Выборы

Еще два дня желающий могут проголосовать за кандидатов в депутаты городского Совета. 195 избирательных участков оба дня будут открываться с 8:00.

DSC0632212.jpg

Парки

И, конечно, в политически важные дни мероприятий особенно много, чтобы народ/население не забывало, как весело мы живём. В парках Липецка гуляния будут проходить с утра до вечера. Подробнее на графике мэрии.

MAsNOI2iGOWsfKoyTWoVj2A_IJbbCnfBtJqoBk3vp_rnOYSnWfisxTypCv6GdxIcndWLmN26igz37FlTxaufM1gl.jpg
nlE07RWfQ7hCyBnJVUNkk_Tvho27HdH8Vkt3F7XhhtpASDt8gW_DBKqltctdyhT1cEfAwJDe8i2XQgqKkmdsMH4v.jpg

Кино под открытым небом

Чуть подробнее о фильмах, которые по вечерам на свежем воздухе липчане могут посмотреть на большом экране, установленном на липецком Городище.
13 сентября в 19:00 покажут фильм «Манюня: Приключения в Москве». Россия, 2024. Приключения, комедия. Режиссёр Денис Гуляр (6+).

Жизнь неугомонной Манюни и сестер Каринэ и Наринэ не стоит на месте, и теперь им предстоит отправиться на летние каникулы в Москву. Девочек ждут невероятные события и приключения, а также неожиданные встречи и знакомства. Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,5.
В ролях: Екатерина Темникова, Карина Каграманян, Евгений Петросян.


14 сентября в 19:00 смотрите кино «Испытание аулом». Россия, 2023. Семейная комедия. Режиссёр Ислам Сатыров (6+).

11-летнего своенравного городского подростка Тимура не интересует ничего, кроме соцсетей и видеоблога. Отцу Тимура не нравится его увлечение, а Тимур уверен, что он с ним излишне строг. И чтобы отец раз и навсегда отстал со своим воспитанием, Тимур заключает с ним пари, что месяц проживёт в ауле у деда, где отец родился и вырос. Но он понятия не имеет, на что подписывается. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7:0.

В ролях: Амир Кумратов, Рамазан Джемакулов, Алина Баракаева.


Концерты

Липецкая филармония выпускает концерт за концертом. 13 сентября в 14:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) юные зрители смогут понаблюдать за «Путешествием домовёнка Ерошки» (0+).

Участник международных фестивалей ансамбль народной музыки «Фыняф» поможет понять громадное музыкальное наследие разных частей необъятной страны. Ребята помогут домовёнку Ерошке в «шумовом оркестре», разгадают загадки и найдут верный путь.

DSC_1796.JPG

13 сентября в 18:00 состоится концерт «Цыганское счастье» (12+).

Фыняф приглашает уже взрослых зрителей на исполнение фольклорных хитов Латинской и Северной Америки, Европы, Индии, цыганскую и клезмерскую музыку.
В составе фолк-классик бэнда выступают: Эллина Пак (скрипка, альт), Анжела Яцку (скрипка), мультиинструменталист Владимир Тирон, Влад Ботвиновский (аккордеон), Фёдор Шагов (туба), Сергей Урюпин (гитара), Сергей Орлов (контрабас), Мария Березовская (ударные, перкуссия).

Театр

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает 13 сентября в 12:01 на не)исторический спектакль-мастер-класс «Потешный театр Петра Первого» (12+).

OToZlDz3VJNE7dulFkydcXvtTP3s2M88uuhit5dGQ1kzXa7xmWFIxZW9YYm5sP0zZf6QpniyqJ2jv7vff0DPiCtO.jpg

Фото vk.com/vbiblioteku

Творение режиссёра Ивана Карпова и его «Театра под деревом» не просто рассказывает историю, каждый становится его участником. Полезно отпустить все мысли, включить фантазию и креативность, причём не только детям, но и взрослым.

Импровизация

А ещё в «Библиотеке» 13 сентября в 19:01 состоится очередной вечер импровизации от Клуба липецкой комедии (18+).

h3Nn6VKIsFo.jpg

Все будет происходить в лучших традициях: зрители дают вводные для миниатюры — комики дают жару.

Гранд-финал мультиспортивной лиги

В субботу в 11:00 на Центральном стадионе «Металлург» мероприятие, которое нельзя пропустить – спортивный праздник в честь финала «Мультиспортивной лиги» и «Мультиспортивной семейной лиги» (6+).

Спортсмены проведут завершающие испытания, будет интересно и зрителям, и даже случайно заглянувшим гостям. Ниже программа праздника.

2A9_gNT0oLNKTgDtLwl8ook41D6r1QpaXUs6Fmw08gyACbyW_4wiieNMcoBiqlPVKFro2F0kU6usvXVq9vyXSObc.jpg

Фото vk.com/multisemia48

Городской ДК

На площади перед Городском дворцом культуры (ул. Кломмунистическая, 20) на выходных пройдут концерты. 13 сентября в 12:00 «И в песнях Родина моя» (12+).
Программа вокальной группы «Светлана» под руководством Светланы Есиповой.

JoYKTnUvX6z8rWzhFAtxgf1IcX0uPvoAhMTqkKmf-VIP-09VmCv4dKMFgdU1yowVQ_0TTitNF9PEv76xnMZIaLjr.jpg

14 сентября в 12:00 «Для России с любовью» (12+). Концертная программа Народного академического хора «Россия» под руководством Лины Бунеевой.

Кукольный театр

Буквально вчера Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74а) открыл сезон. 13 сентября в 11:00 ребятишек приглашают на спектакль «Сказка о глупом мышонке» (6+).

DSC019743.jpg

14 сентября в 11:00 и в 13:00 покажут спектакль «Как папа был маленьким» по рассказам Б.Раскина (6+).  

Главный матч футбольного чемпионата

В воскресенье, 14 сентября, на стадионе «Янтарь» (ул. Гранитная, 2а) состоится решающий матч чемпионата Липецкой области по футболу. В 11:00 чемпион последних лет липецкий «Сокол» будет принимать главного конкурента «Родник» из Паршиновки (Добринский район) (6+). 

rXsXsTZ7gnhrQcGvDyuhPacAgAV_5moZevRUKJrPodV-HU2JHnUhHXDFLPagrUGDid6g7BqIDyzwcTf9qKRwwpSG.jpg

В составах обеих команд немало бывших профи из «Металлурга». Именно этот матч и станет ключевым в борьбе за распределение медалей.

Дорогие липчане! На этих выходных особенно внимательно следим за новостями на GOROD48, в том числе за теми, что касаются выборов. А ещё на нашем сайте вы всегда сможете найти самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.

Выходные в Липецке
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
