Выходные в Липецке: приключение Домового, никому не отключат воду и выборы, выборы
Программа политически важного уикенда.
Как обычно, в начале выпуска порадуем вас песней. Русской песней! Исполнят её воспитанники образцового вокального ансамбля «Дети России» им. Т.Г.Шеламовой Дома детского творчества «Городской» им.С.А.Шмакова. Руководитель ансамбля Елена Лесных.
Видеозапись на концерта в ЛГПУ сделали Аркадий и Максим Свиридовы.
Короткий всплеск тепла
В субботу в Липецке будет прохладно – всего 17-19 градусов, но в воскресенье температура воздуха заметно увеличится – 20-22 градуса, хотя со следующей недели вновь начнётся похолодание. Хорошо, что на выходных не ожидается осадков.
Это уникальный уикенд: НИКОМУ на выходных не планируют отключать холодную воду и свет. Правда, от экстренных отключений в случае аварий не застрахован никто. То ли в Липецк наконец-то пришла цивилизация, то ли – просто выборы.
Еще два дня желающий могут проголосовать за кандидатов в депутаты городского Совета. 195 избирательных участков оба дня будут открываться с 8:00.
И, конечно, в политически важные дни мероприятий особенно много, чтобы народ/население не забывало, как весело мы живём. В парках Липецка гуляния будут проходить с утра до вечера. Подробнее на графике мэрии.
Кино под открытым небом
Чуть подробнее о фильмах, которые по вечерам на свежем воздухе липчане могут посмотреть на большом экране, установленном на липецком Городище.
13 сентября в 19:00 покажут фильм «Манюня: Приключения в Москве». Россия, 2024. Приключения, комедия. Режиссёр Денис Гуляр (6+).
Жизнь неугомонной Манюни и сестер Каринэ и Наринэ не стоит на месте, и теперь им предстоит отправиться на летние каникулы в Москву. Девочек ждут невероятные события и приключения, а также неожиданные встречи и знакомства. Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,5.
В ролях: Екатерина Темникова, Карина Каграманян, Евгений Петросян.
14 сентября в 19:00 смотрите кино «Испытание аулом». Россия, 2023. Семейная комедия. Режиссёр Ислам Сатыров (6+).
11-летнего своенравного городского подростка Тимура не интересует ничего, кроме соцсетей и видеоблога. Отцу Тимура не нравится его увлечение, а Тимур уверен, что он с ним излишне строг. И чтобы отец раз и навсегда отстал со своим воспитанием, Тимур заключает с ним пари, что месяц проживёт в ауле у деда, где отец родился и вырос. Но он понятия не имеет, на что подписывается. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7:0.
В ролях: Амир Кумратов, Рамазан Джемакулов, Алина Баракаева.
Концерты
Участник международных фестивалей ансамбль народной музыки «Фыняф» поможет понять громадное музыкальное наследие разных частей необъятной страны. Ребята помогут домовёнку Ерошке в «шумовом оркестре», разгадают загадки и найдут верный путь.
Фыняф приглашает уже взрослых зрителей на исполнение фольклорных хитов Латинской и Северной Америки, Европы, Индии, цыганскую и клезмерскую музыку.
В составе фолк-классик бэнда выступают: Эллина Пак (скрипка, альт), Анжела Яцку (скрипка), мультиинструменталист Владимир Тирон, Влад Ботвиновский (аккордеон), Фёдор Шагов (туба), Сергей Урюпин (гитара), Сергей Орлов (контрабас), Мария Березовская (ударные, перкуссия).
Театр
Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает 13 сентября в 12:01 на не)исторический спектакль-мастер-класс «Потешный театр Петра Первого» (12+).
Фото vk.com/vbiblioteku
Импровизация
А ещё в «Библиотеке» 13 сентября в 19:01 состоится очередной вечер импровизации от Клуба липецкой комедии (18+).
Гранд-финал мультиспортивной лиги
В субботу в 11:00 на Центральном стадионе «Металлург» мероприятие, которое нельзя пропустить – спортивный праздник в честь финала «Мультиспортивной лиги» и «Мультиспортивной семейной лиги» (6+).
Спортсмены проведут завершающие испытания, будет интересно и зрителям, и даже случайно заглянувшим гостям. Ниже программа праздника.
Городской ДК
На площади перед Городском дворцом культуры (ул. Кломмунистическая, 20) на выходных пройдут концерты. 13 сентября в 12:00 «И в песнях Родина моя» (12+).
Программа вокальной группы «Светлана» под руководством Светланы Есиповой.
Кукольный театр
Буквально вчера Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74а) открыл сезон. 13 сентября в 11:00 ребятишек приглашают на спектакль «Сказка о глупом мышонке» (6+).
14 сентября в 11:00 и в 13:00 покажут спектакль «Как папа был маленьким» по рассказам Б.Раскина (6+).
Главный матч футбольного чемпионата
В воскресенье, 14 сентября, на стадионе «Янтарь» (ул. Гранитная, 2а) состоится решающий матч чемпионата Липецкой области по футболу. В 11:00 чемпион последних лет липецкий «Сокол» будет принимать главного конкурента «Родник» из Паршиновки (Добринский район) (6+).
