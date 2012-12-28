Выходные в Липецке: приключение Домового, никому не отключат воду и выборы, выборы

Программа политически важного уикенда.

В вашем браузере отключен JavaScript





Короткий всплеск тепла

В субботу в Липецке будет прохладно – всего 17-19 градусов, но в воскресенье температура воздуха заметно увеличится – 20-22 градуса, хотя со следующей недели вновь начнётся похолодание. Хорошо, что на выходных не ожидается осадков.















Это уникальный уикенд: НИКОМУ на выходных не планируют отключать холодную воду и свет. Правда, от экстренных отключений в случае аварий не застрахован никто. То ли в Липецк наконец-то пришла цивилизация, то ли – просто выборы.















Еще два дня желающий могут проголосовать за кандидатов в депутаты городского Совета. 195 избирательных участков оба дня будут открываться с 8:00.



















В ролях: Екатерина Темникова, Карина Каграманян, Евгений Петросян.





14 сентября в 19:00 смотрите кино «Испытание аулом». Россия, 2023. Семейная комедия. Режиссёр Ислам Сатыров (6+).





В ролях: Амир Кумратов, Рамазан Джемакулов, Алина Баракаева.





Концерты





Участник международных фестивалей ансамбль народной музыки «Фыняф» поможет понять громадное музыкальное наследие разных частей необъятной страны. Ребята помогут домовёнку Ерошке в «шумовом оркестре», разгадают загадки и найдут верный путь.















Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает 13 сентября в 12:01 на не)исторический спектакль-мастер-класс «Потешный театр Петра Первого» (12+).













Фото vk.com/vbiblioteku





А ещё в «Библиотеке» 13 сентября в 19:01 состоится очередной вечер импровизации от Клуба липецкой комедии (18+).

















Городской ДК



На площади перед Городском дворцом культуры (ул. Кломмунистическая, 20) на выходных пройдут концерты. 13 сентября в 12:00 «И в песнях Родина моя» (12+).

Программа вокальной группы «Светлана» под руководством Светланы Есиповой.















Буквально вчера Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74а) открыл сезон. 13 сентября в 11:00 ребятишек приглашают на спектакль «Сказка о глупом мышонке» (6+).









В воскресенье, 14 сентября, на стадионе «Янтарь» (ул. Гранитная, 2а) состоится решающий матч чемпионата Липецкой области по футболу. В 11:00 чемпион последних лет липецкий «Сокол» будет принимать главного конкурента «Родник» из Паршиновки (Добринский район) (6+).













Как обычно, в начале выпуска порадуем вас песней. Русской песней! Исполнят её воспитанники образцового вокального ансамбля «Дети России» им. Т.Г.Шеламовой Дома детского творчества «Городской» им.С.А.Шмакова. Руководитель ансамбля Елена Лесных.Видеозапись на концерта в ЛГПУ сделали Аркадий и Максим Свиридовы.И, конечно, в политически важные дни мероприятий особенно много, чтобы народ/население не забывало, как весело мы живём. В парках Липецка гуляния будут проходить с утра до вечера. Подробнее на графике мэрии.Чуть подробнее о фильмах, которые по вечерам на свежем воздухе липчане могут посмотреть на большом экране, установленном на липецком Городище.13 сентября в 19:00 покажут фильм «Манюня: Приключения в Москве». Россия, 2024. Приключения, комедия. Режиссёр Денис ГулярЖизнь неугомонной Манюни и сестер Каринэ и Наринэ не стоит на месте, и теперь им предстоит отправиться на летние каникулы в Москву. Девочек ждут невероятные события и приключения, а также неожиданные встречи и знакомства. Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,5.11-летнего своенравного городского подростка Тимура не интересует ничего, кроме соцсетей и видеоблога. Отцу Тимура не нравится его увлечение, а Тимур уверен, что он с ним излишне строг. И чтобы отец раз и навсегда отстал со своим воспитанием, Тимур заключает с ним пари, что месяц проживёт в ауле у деда, где отец родился и вырос. Но он понятия не имеет, на что подписывается. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7:0.Липецкая филармония выпускает концерт за концертом. 13 сентября в 14:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) юные зрители смогут понаблюдать за «Путешествием домовёнка Ерошки»13 сентября в 18:00 состоится концерт «Цыганское счастье»Фыняф приглашает уже взрослых зрителей на исполнение фольклорных хитов Латинской и Северной Америки, Европы, Индии, цыганскую и клезмерскую музыку.В составе фолк-классик бэнда выступают: Эллина Пак (скрипка, альт), Анжела Яцку (скрипка), мультиинструменталист Владимир Тирон, Влад Ботвиновский (аккордеон), Фёдор Шагов (туба), Сергей Урюпин (гитара), Сергей Орлов (контрабас), Мария Березовская (ударные, перкуссия).Творение режиссёра Ивана Карпова и его «Театра под деревом» не просто рассказывает историю, каждый становится его участником. Полезно отпустить все мысли, включить фантазию и креативность, причём не только детям, но и взрослым.Все будет происходить в лучших традициях: зрители дают вводные для миниатюры — комики дают жару.В субботу в 11:00 на Центральном стадионе «Металлург» мероприятие, которое нельзя пропустить – спортивный праздник в честь финала «Мультиспортивной лиги» и «Мультиспортивной семейной лиги»Спортсмены проведут завершающие испытания, будет интересно и зрителям, и даже случайно заглянувшим гостям. Ниже программа праздника.14 сентября в 12:00 «Для России с любовью»Концертная программа Народного академического хора «Россия» под руководством Лины Бунеевой.14 сентября в 11:00 и в 13:00 покажут спектакль «Как папа был маленьким» по рассказам Б.РаскинаВ составах обеих команд немало бывших профи из «Металлурга». Именно этот матч и станет ключевым в борьбе за распределение медалей.